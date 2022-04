Comunicat de presă| Radu Cristian, președintele interimar PSD Sebeș: „Dăm Sebeșul înapoi cetățenilor săi! Primesc cu brațele deschise pe oricine dorește să facă o schimbare”

Florin Roman, vicepreședintele Camerei Deputatilor: Cabinetele medicilor veterinari trec in administrarea primăriilor

Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care cabinetele veterinarilor trec din administrarea ADS in cea a primăriilor. Am inițiat in calitate de deputat liberal acest proiect care înseamnă o descentralizare reala și totodata, o mâna de ajutor pentru veterinari.

Conform legii adoptate de Parlament, ADS este obligat sa încheie protocolul de primire-predare cu consiliile locale, in termen de 90 de zile, dar și sa procedeze la predarea efectivă a clădirilor, terenurilor și anexelor. Primăriile pot închiria aceste imobile, cu obligația de a păstra destinația inițială a acestora.

PNL continua sa fie un adept al descentralizării imobilelor aparținând statului, către autoritățile locale, care sunt cele mai in măsura sa administreze imobilele, in folosul comunității.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte Camerei Deputatilor