Comunicat de presă, Radu Cristian: Când primăria nu te ajută, trebuie să îți repari singur strada!

În urmă cu câteva zile am solicitat Primăriei Sebeș, domnului Dorin Nistor, în mod oficial, printr-o adresă, să repare groapa apărută în pavelele din cartierul Lucian Blaga, în dreptul blocurilor 94, 96 și 98.

Inițiativa a venit ca urmare a solicitărilor pe care ni le-au adresat oamenii de acolo. Cineva ne-a mărturisit că o persoană și – a rupt mâna după ce a căzut în groapa respectivă. Astfel că oamenii au fost nevoiți să pună un palet pe care să treacă în condiții de relativă securitate.

Cum Dorin Nistor nu ne-a oferit niciun răspuns, în primul rând nu a răspuns locuitorilor de acolo, am decis să reparăm noi pavelele respective. Alături de entuziaștii mei colegi, am adus materialele și am fixat pavelele astfel încât oamenii să poată circula în siguranță.

O acțiune necesară pentru că se pare că, cei care conduc acum Primăria au uitat să își facă datoria față de oameni sau poate că nu îi mai interesează. Nu ezitați să îmi împărtășiți și să îmi sesizați toate problemele pe care le aveți! Puternici împreună! Sebeșul depinde de noi!