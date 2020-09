Comunicat de presă PSD Alba Iulia: La Primăria Alba Iulia legea-i lege, dar nu și pentru PNL și firmele de casă!

S-a vorbit mult despre modul în care o firmă privată, de fapt, un ONG – Societatea de Transport Public Alba (STP), reușește să supraviețuiască de ani de zile, obținând întotdeauna un profit frumușel, grație finanțării de la bugetul local.

STP are cel mai avantajos contract, în timp ce noi, locuitorii municipiului, trebuie să suportăm cheltuielile cu transportul în comun din propriul buzunar, pentru bunăstarea celor de la STP, desigur, plătim huzurul pe bani publici.

Tot noi, cetățenii, cu ajutorul primăriei, trebuie să asigurăm STP un profit de 5 la sută din cifra de afaceri a societății, fără ca firma să dea socoteală vreodată despre modul în care cheltuiește banii publici. Ori de câte ori s-a discutat despre suplimentarea bugetului STP, noi, consilierii PSD am fost împotriva alocării de fonduri de la bugetul primăriei și risipei banului public!

Nici măcar instanța nu a reușit să pună capăt cheltuirii nechibzuite a banului public de ani de zile. Anul trecut, prefectul județului a formulat o acțiune în contencios administrativ, împotriva Consiliului Local Alba Iulia și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), solicitând anularea unei hotărâri privind suplimentarea fondurilor care ajung la STP cu 1,4 milioane de lei.

Decizia instanței, de anulare a hotărârii CL Alba Iulia, pentru ca aceasta autoritate să aprobe măsurile care se impun pentru recuperarea de îndată a subventiilor acordate ilegal. Am inteles ca impotriva solutiei de anulare a hatararii de consiliu privind acordarea subventiei de 1.400.000 a fost declarat recurs, in mod abuziv, fara a se aduce la cunostinta consiliului local Alba . Pe de alta parte, executivul primariei nu a prezentat consiliului local nici macar modul in care au fost cheltuite sume imense de bani cu avocatii angajati de primarie (desi aceasta structura are in organigarma directie juridica) pentru a fi mentinuta „absortia” de functii publice .

Deși de-a lungul timpului, ca urmare a neregulilor semnalate de consilierii PSD, au fost desemnați câțiva consilieri pentru a verifica activitatea STP, ei nu au primit niciodată răspunsuri la întrebările formulate cu privire la cheltuielile societății. An de an societatea este finanțată cu milioane de euro din bani publici, iar cheltuirea lor rămâne un mister. Nu știm deconturile lunare de la semnarea contractului și până în prezent, numărul persoanelor care călătoresc cu STP, situația contractelor de achiziții, consumul de carburant pentru fiecare mijloc de transport și nu avem o evidență a salariilor primite de angajații STP.

Câte investiții necesare pentru municipiul Alba Iulia nu s-ar fi realizat dacă nu ar fi fost risipiți banii publici? Spre exemplu, am fi avut mai multe străzi cu rețele de alimentare cu apă și canalizare, mai multe străzi asfaltate, ar fi fost amenajate mai multe parcări publice, am fi avut un stadion modern, piste pentru bicicliști și multe alte investiții care ar fi făcut din Alba Iulia un oraș cu adevărat smart.

Deocamdată, rămânem doar cu proiecte pe hârtie, cu risipa banului public și sfidarea cetățeanului corect, plătitor de taxe și impozite. Rămâne de văzut cât va mai supraviețui căpușa, sau poate or fi mai multe…

Biroul de presa PSD Alba Iulia