Comunicat de presă| PNL Alba: Alina Hărăguș a fost aleasă vicepreședinte a Organizației Femeilor Liberale la nivel național

Val de angajări la Primăria Alba Iulia: Șapte posturi pentru trei proiecte, scoase la concurs

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat trei concursuri pentru ocuparea a șapte posturi în cadrul mai multor proiecte.

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare, din sursă externă, în data de 19 aprilie 2023, ora 9:00, proba scrisă, organizată la sediul la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „loCal AuthorIties for a gReener Europe”, acronim CLAIRE după cum urmează:

– un post de Responsabil comunicare si PR (COD COR 243201):

Condiţii specifice de participare

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Studii postuniversitare/masterat;

3. Experienţă profesională în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă de minim 3 ani dovedită prin Revisal (Urbact/Orizont 2020/Interreg Europe/Europe for Citizens);

4. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoştinţe nagivare web;

5. Cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel avansat (de preferat limba engleză).

– un post de Expert local (COD COR 242202):

Condiţii specifice de participare

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experienţă profesională în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă de minim 3 ani dovedită prin Revisal (Urbact/Orizont 2020/Interreg Europe/Europe for Citizens);

3. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoştinţe nagivare web;

4. Cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel avansat (de preferat limba engleză).

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare, din sursă externă, pe perioadă determinată, pe perioada de implementare a proiectului, în data de 20 aprilie 2023, ora 10:00, proba scrisă, organizată la sediul la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru ocuparea a două posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în Unitatea de Management a proiectului „Gendered Innovation Living Labs” – acronim GILL, după cum urmează:

– un post de Manager proiect – (Cod COR 242101):

Condiţii specifice de participare

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experienţă profesională în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă de minim 5 ani, dovedită prin Revisal ;

3. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint, cunoştinţe navigare web;

4. Cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel avansat (de preferat limba engleză).

– un post de Expert comunicare – (Cod COR 243201):

Condiţii specifice de participare

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experienţă profesională în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă de minim 5 ani dovedită prin Revisal;

3. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint, cunoştinţe navigare web ;

4. Cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel avansat (de preferat limba engleză).

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare, din sursă externă, pe perioadă determinată, pe perioada de implementare a proiectului, în data de 18 aprilie 2023, ora 10:00, proba scrisă, organizată la sediul la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în Unitatea de Management a proiectului „‘European regions promoting renewable energy self-sufficiency”-acronim EXPRESS, după cum urmează:

– un post de Manager proiect – (Cod COR 242101):

Condiţii specifice de participare

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experienţă profesională în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă de minim 7 ani, (Programe operaţionale precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetăţeni, etc, Granturi norvegiene, granturi private, etc), dovedită prin contracte de muncă, adeverinţe, fişe de post, extrase Revisal, etc ;

3. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint, cunoştinţe navigare web;

4. Cunoştinţe cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel avansat ( de preferat limba engleză) -dovedit prin contracte de muncă, adeverinţe, CV, diplome, etc, atestând desfăşurarea de activităţi care necesită cunoaşterea limbii respective.

5. Perfecţionări (specializări) : competenţe în domeniul: manager proiecte.

– un post de Expert comunicare și PR – (Cod COR 243201):

Condiţii specifice de participare

1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

2. Experienţă profesională în activităţi de promovare /comunicare de minim 3 ani;

3. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint, cunoştinţe navigare web ;

4. Dovada experienţei se poate prin prezentare fişe post, contracte de muncă, diplome, certificate, adeverinţe.

– un post de Expert local – (Cod COR 242202):

Condiţii specifice de participare

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experienţă profesională în implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă minim 4 ani;

3. Cunoştinţe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint,cunoştinţe navigare web ;

4. Cunoştinţe cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel avansat (de preferat limba engleză).

5. Dovada experienţei se poate prin prezentare fişe post, contracte de muncă, diplome, certificate, adeverinţe, etc.