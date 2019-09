Comunicat de presă| Ministrul Bădălau lovește în industria din județul Alba: Fabrica de arme din Cugir și CurpuMin

Deputat PNL, Florin Roman: Ministrul Bădălau pune pe butuci economia

Ministrul PSD al economiei, celebrul domn Bădălau da lovitura după lovitura industriei din județul Alba. De curând, ministrul Bădălau a ajuns in ochii procurorilor după suspiciunile de implicare in atribuirea direcționala a contractului pentru Beretta, in detrimentul Fabricii de arme din Cugir.

Deși in discuțiile inițiale, și FA Cugir era parte a proiectului, peste noapte, ministrul Bădălau a mutat investiția, pare se, cu dedicatie. Este foarte bine acum ca procurorii DNA se interesează și de ce, și care sunt motivele sau interesele care stau la baza acestei decizii strategice.

Tot economia județului Alba, dar și cea naționala, este acum o alta ținta a unei decizii, care miroase de la o posta, din partea ministrului Bădălau. Exista o presiune asupra uneia dintre putinele “perle” din industria României, SC CupruMin, sa preia transferul licenței de concesiune a perimetrului de exploatare a resurselor cuprifere de la Moldova Noua, la pachet cu “restantele” istorice pe partea de mediu, cifrate la peste 50 milioane de euro.

Întrebarea este de unde vin cei 150 de milioane de euro necesari pentru retehnologizare și de ce nu se investește la CupruMin ci la o unitate trecută pe linia moarta. Care sunt interesele ce stau in spatele acestei decizii ce pot pune pe butuci și CupruMin ne pot spune probabil doar procurorii DNA!

Domnule Bădălau știu ca pentru dumneavoastră economia înseamnă “ghiuluri”, dar va atrag atenția la modul cel mai serios: jos labele de pe CupruMin! Aici nu e nimic de ciordit! Aici nu merge cu ciorditorii!

deputal PNL, Florin ROMAN