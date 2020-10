Comunicat de presă| Ioan Lazăr și avocatul Cosmin Arion, candidați din partea Pro România, filiala Alba, la Camera Deputaților și Senat

IOAN LAZĂR, candidat Camera Deputaților – Pro România: Județul Alba merită cea mai bună echipă!

Este o mare onoare și responsabilitate să pot lucra împreună cu 2 dintre cei mai buni prim – miniștri pe care i-a avut România de la Revoluție încoace. Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu au dovedit în timpul mandatelor lor că au capacitatea și voința de a lua cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea țării și bunăstarea românilor.

PRO ROMANIA este atât prin definiție, cât și prin acțiuni PRO OAMENI pentru că resursa umană este cea mai mare valoare a unei țări; PRO PRODUS ROMÂNESC pentru că produs în România aduce valoare țării; PRO EDUCAȚIE pentru că educația ne dezvoltă; PRO SĂNĂTATE pentru că sănătatea ne face să fim puternici. În cei 25 de ani de când activez în politică nu am avut alt obiectiv decât dezvoltarea județului Alba.

Doresc să îi asigur pe locuitorii județului că vor avea în mine și în echipa noastră un sprijin în a pune Alba pe lista județelor importante din România și îi voi reprezenta cu demnitate în Parlament. Dar voi rămâne același om simplu care a muncit în fiecare zi, care s-a zbătut pentru fiecare dintre voi care mi-ați cerut ajutorul și care a adus plus valoare județului nostru.

Am convingerea că împreună cu voi reușim să ducem această țară acolo unde îi este locul și vom fi mândri de realizările noastre. Atât timp cât suntem PRO, vom face lucrurile așa cum trebuie făcute.

COSMIN ARION – candidat Senatul României – Pro România: Pentru Legi bune, trimitem profesioniști în Parlament!

Românii își doresc oameni noi în politică, dar în primul rând să fie competenți. PRO ROMANIA a înțeles acest mesaj și candidatura mea este o dovadă în acest sens. Activitatea mea de peste 15 ani în baroul Alba îmi dă încredere că pot fi cel mai bun avocat în reprezentarea locuitorilor județului Alba în Parlamentul României.

Locuitorii județului Alba își doresc în primul rând un trai mai bun si voi lupta pentru asta; un sistem de educație pus la punct si voi milita pentru asta; un sistem de sănătate sigur si voi face din asta o prioritate; o infrastructură care să ne asigure un acces rapid și voi susține asta. România nu are niciun motiv să nu se dezvolte și să fie una dintre cele mai importante țări europene. Avem resursa umană, avem resursele naturale, avem relieful, avem tot. Din păcate până acum nu am avut liderii care să știe să le folosească la adevărata lor valoare. PRO ROMANIA are acești lideri care împreună cu noi toți ne vor face mândri că suntem români și ne vom bucura împreună de tot ceea ce vom face bun pentru noi.

Județul Alba are obligația să se dezvolte pentru a însemna ceva în economia țării și pentru a asigura bunăstare locuitorilor săi, dar pentru asta este nevoie de oamenii potriviți care să știe să îl promoveze. Aveți încredere că sunt unul dintre ei.