Comunicat de presă| Florin Roman, deputat PNL de Alba: Trei obiective majore din „curtea” Spitalului județean Alba finanțate prin PNRR

In perioada campaniei electorale, in tandem cu Ion Dumitrel, președintele Consiliului judetean Alba, promiteam un front comun pentru susținerea investițiilor in sanatate! Nu am fi reușit acest lucru fără proiecte mature, pregătite de specialiștii din spitalul judetean și fără managerul Diana Marza! Promisiunile au devenit azi certitudini. Și sunt finanțate prin PNRR!

Lista proiectelor acceptate in cazul spitalului judetean Alba sunt:

1. Relocarea și modernizarea activității secției de oncologie;

2. Înființarea compartimentului de cardiologie intervenționala;

3. Construcția și dotarea cu aparatura medicală pentru secția de psihiatrie cronica!

Guvernul liberal a semnat PNRR ceea ce înseamnă circa 30 miliarde de euro pentru Romania, care vor merge in investiții in infrastructura medicală, de transport și educațională!

Prima transă, de circa 3,5 miliarde de euro intra in Trezoreria României in luna noiembrie a acestui an!

Deputat PNL Florin Roman, Vicepreședinte al Camerei Deputatilor