Comunicat de presă: De ce am ales să mă implic în politică?

Fac parte din „Generația cu cheia la gât”, din generația a căror părinți au ales diaspora pentru ca să poată să asigure un trai decent copiilor de acasă, ca să poată să-și țină copiii la facultate, din generația pentru care străinătatea de multe ori este mai atractivă decât acasă, pentru că acolo sunt școli bune, sunt autostrăzi, sunt trenuri rapide și curate, sunt spitale în care nu ți-e frică să mergi…societatea este civilizată!

Povestea mea este asemănătoare cu a multor tineri din România, doar că eu am ales să rămân și să mă implic, deoarece cred cu tărie că toate lucrurile pe care le-am enumerat mai sus despre țările dezvoltate pot să fie și la noi acasă! Dacă noi nu ne implicăm nu o să se schimbe nimic, noi trebuie să luăm atitudine și să ne scoatem din vocabular expresiile „a furat dar a și făcut” sau „lasă că merge și așa”. Nu putem face față provocărilor de astăzi cu soluții de alaltăieri, nu putem alege mereu aceiași oameni din același sistem falimentar, care ne oferă aceeași ciorbă reîncălzită și să ne așteptăm ca rezultatele să fie diferite. Avem de terminat o revoluție începută de părinții noștri!

Sunt albaiulian, născut și crescut în acest oraș. Sunt absolvent al liceului de Industrie Ușoară Nr. 4, am absolvit facultatea „Business” în cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca în anul 2009 cu specializarea Administrarea Afacerilor, iar după 8 ani am revenit în Alba Iulia. În toata această perioadă am fost angajat și angajator, am lucrat ca administrator de proiecte și statistician în cadrul unei companii multinaționale unde am învățat cât de importantă este comunicarea în cadrul unei echipe pentru a ajunge la un rezultat bun.

În 2018 m-am alăturat Uniunii Salvați România, am făcut pasul în față pentru că vreau alături de noul val de tineri politicieni să nu mai pierdem timpul, să nu mai pierdem bani și oportunități.

Am găsit în USR ALBA o echipă de oameni dornici de implicare și de a pune bazele unei clase politice noi care să devină în timp o alternativă la cei care ne-au reprezentat de 30 de ani! M-am implicat tot mai activ în partid, iar la alegerile europarlamentare împreună cu echipa de campanie am luat la pas județul Alba, iar rezultatele au fost pe măsură.

În februarie 2019 colegii m-au ales membru în Biroul Local al filialei USR Alba Iulia, unde am preluat sarcini în departamentul financiar al filialei locale, iar în iulie 2019 în cadrul conferinței județene colegii mi-au dat votul de încredere și am devenit membru în Biroul Județean, tot atunci preluând și funcția de responsabil financiar al filialei USR ALBA.

În decembrie 2019 m-am înscris în competiția internă pentru primăria Alba Iulia. Pentru modul în care este gestionată administrația locală din Alba Iulia sunt determinat să mă implic activ și să fac un pas în faţă, hotărât să candidez pentru primărie. Unul dintre obiectivele mele este atragerea de fonduri europene și guvernamentale pentru investiții, dar și modernizarea infrastructurii orașului și atragerea de investitori strategici în industrie și în turism, în așa fel încât veniturile la bugetul primăriei să crească și primăria să aibă un echilibru între venituri și cheltuieli. Acest lucru în prezent este o problemă în administrația locală, unde peste 30% din bugetul primăriei este alocat pentru salariile angajaților din cadrul ei!

Cred cu tărie că doar implicându-ne în comunitatea noastră locală vom putea schimba ceva, toți vrem să avem un oraș modern, un oraș al nostru, care să ofere pentru noi ca cetățeni: creșe, şcoli moderne, oportunități profesionale, parcuri, parcări, străzi asfaltate, canalizare, zone de agrement și multe alte lucruri normale pentru un oraș care se vrea a fi SmartCity!

Sunt Iulian Ţîr și m-am înscris în competiția internă pentru primăria din Alba Iulia deoarece cred că acest oraș merită oameni implicați, profesioniști și cu viziune, orientați să facă politica cetățeanului și nu a unor grupuri de interese.

Dacă vreți să vă alăturați proiectului nostru și să creăm cu adevărat o alternativă reală care poate câștiga alegerile locale în Alba Iulia, vă așteptăm alături de noi.