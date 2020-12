Comunicat de presă| Cosmina Maria MARIȘ: În 6 decembrie, România are nevoie de super-eroi ca TINE! În votul tău stă viitorul copiilor noștri (P)

Te salut, OM drag!

Sunt Cosmina Maria MARIȘ, sunt un om nou în politică și candidez pentru Senatul României din partea Alianței USR-PLUS.

Sunt născută în Alba Iulia, sunt căsătorită și am un băiețel minunat, în vârstă de 6 ani. Studiile liceale le-am absolvit la profil uman, secția engleză-franceză, în cadrul Grupului Școlar ,,Dorin Pavel” din Alba Iulia. Sunt licențiată în Asistentă Socială și în Drept, studii completate cu un master în ,,Managementul serviciilor publice” și un curs post-universitar privind abuzurile și exploatarea copilului.

OAMENII reprezintă motivul pentru care am avut curajul să îmi depun candidatura la aceste alegeri.

Oamenii ca tine care s-au săturat de impostura politică, de hoție generalizată, de modul în care politicienii tradiționali au amanetat viitorul acestei țări.

Vreau o „României fără hoție”, o țară în care fiecare dintre noi poate avea o viață de calitate. Vreau o Românie fără sinecuri și fără privilegii pentru aleși. Fără imunități și fără pensii speciale. Fără atentate la păduri și la mediul înconjurător.

O Românie administrată cu competență și cinste. Vreau o României care să aibă viitor și în care băiețelul meu și copilul tău să poată crește frumos.

De prea multe ori, în ultimii ani, am văzut lacrimi în ochii unor oameni dezamăgiți de legile strâmbe, de impostură și corupție, de pilele și penalii din instituții publice. De prea multe ori am văzut cum cei aleși în funcții de demnitate publică își bat joc de românul de rând, îl ignoră și îl umilesc în fața ghișeelor de la instituțiile publice. De prea multe ori am văzut cum românii mor cu dreptatea în mână sau mor cu zile în spitalele din România.

Copiii noștri învață în sute de școli cu toaleta în fundul curții, iar mii de copii nu au acces la școala on-line, în timpul pandemiei.

Avem cele mai mici pensii din Uniunea Europeană, dar plătim unei categorii privilegiate, în fiecare lună, milioane de euro pensii speciale.

Aceasta este o parte din România reală pe care politicienii se fac că nu o văd.

România reală este despre oameni reali, oameni ca mine și ca voi. România reală are nevoie de soluții și de proiecte reale. Are nevoie de oameni în funcții publice care să o iubească și să lucreze pentru ea, nu să o jefuiască în fiecare zi.

Dar, în primul rând, România are nevoie de SUPER-EROI ca TINE care în 6 decembrie să meargă la vot și să voteze pentru o Românie fără hoție!

Cosmina Maria MARIȘ

Candidat USR PLUS pentru Senatul României

Acest material a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale „Alianța USR PLUS”) și distribuit de operatorul economic SC UNIREA PRES SRL, portal online https://ziarulunirea.ro, Cod unic de identificare: 11200021