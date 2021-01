Comunicat de presă Corneliu Mureșan| Bugetul pe anul 2021 al Consiliului Județean Alba trebuie construit ținând cont și de necesitățile elevilor

2021 va aduce, pentru toate categoriile profesionale și sociale, extrem de multe provocări, fiind anul în care cu toții sperăm la încetarea crizei sanitare, la relansarea economică, la primii pași spre o viață normală. Spre deosebire de anii trecuți, zona de educație este pentru Consiliul Județean Alba o mare provocare și responsabilitate, având în vedere că nu toți elevii au posibilitatea să desfășoare școala online din cauza lipsei unui dispozitiv adecvat – tabletă, laptop sau sistem PC.

Principalii implicați în îmbunătățirea procesului educațional sunt autoritățile publice locale și Ministerul Educației Naționale, dar o mare răspundere cade și în sarcina Consiliului Județean Alba, deoarece instituția trebuie să asigure cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes public privind educația. Și, în actualul context epidemiologic, nu este asigurat în totalitate.

De la începutul pandemiei am atras constant atenția asupra necesități alocării de fonduri suplimentare pentru desfășurarea școlii online în Alba, propunând tuturor consilierilor județeni un ”Pact pentru Educație”, ce a avut ca principal scop achiziționarea unei tablete educaționale pentru derularea școlii online. Spre deosebire de anii trecuți, când prioritățile erau altele, solicit CJ Alba alocarea de fonduri suplimentare pentru necesitățile elevilor și profesorilor, având în vedere și faptul că infrastructura educațională corespunzătoare va fi utilă și după pandemie.

Prin Ordin al Ministerului Educației și Cercetării, la începutul lunii noiembrie, s-a decis suspendarea activităților ce presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar. Astăzi, situația privind numărul elevilor care nu au posibilitatea să învețe online nu este clară. Potrivit celor mai recente informații publicate de site-urile cu profil educațional, sunt peste 2.700 de elevi care nu dețin nici un dispozitiv pentru desfășurarea școlii online, iar peste 3000 de elevi nu au acces la internet.

De subliniat este că în județul nostru sunt peste 20.000 de elevi care nu au laptop, tabletă sau sistem PC și au acces doar la telefonul mobil. Participarea la orele de curs nu se realizează, astfel, în cele mai bune condiții.

Am transmis o solicitare în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Inspectoratului Școlar Județean Alba, în 16 decembrie 2020, în care am solicitat date exacte privind numărul elevilor care nu pot participa la orele online. Scopul a fost de a înainta răspunsul Consiliului Județean Alba și, împreună, să găsim cele mai bune soluții. Aștept, în continuare, cu mare interes aceste date, care vin oricum cu mare întârziere, fiind depășit termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut de lege, pentru răspuns, în astfel de situații.

În campania electorală pentru alegerile locale au existat reprezentanți ai altor partide politice care au vorbit despre proiecte precum ”Prima tabletă” sau ”Primul laptop” pentru elevii din județul Alba. Îi aștept să susțină și acum astfel de proiecte! Elevii, profesorii și părinții merită întregul nostru sprijin!