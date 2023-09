Comunicat de presă| Alin Ignat, deputat PNL de Alba: Ideile pentru care am luptat, ca deputat liberal de Alba s-au impus în noile măsuri fiscale

Încă de la primele discuții, de la primul draft de ordonanță care prevedea un adevărat asalt fiscal împotriva mediului privat din România, m-am opus categoric și am spus foarte clar că nu voi vota niciun act normativ care să distrugă motorul economiei printr-o taxare profund excesivă și injustă.

Am explicat, în repetate rânduri, atât public, cât și în interiorul partidului, că majorarea TVA general de la 19% la 21%, a impozitului pe dividende de la 8% la 16%, 12% sau 10%, a TVA în turism de la 9% la 19% sau trecerea microintreprinderilor cu cifra de afaceri de peste 250.000€ la impozit pe profit sunt măsuri dezastruoase pentru firmele din România și în final pentru economia românească, măsuri care ar avea ca singur efect creșterea evaziunii fiscale și prăbușirea colectării de taxe la bugetul de stat. Nu mai vorbim de creșteri de prețuri la toate produsele și serviciile.

După mai multe dezbateri, am reușit, alături de alți colegi liberali, să convingem. Astfel, ideile pentru care am luptat și pe care le-am susținut, ca deputat liberal de Alba, asumat și cu voce tare din prima clipă, s-au impus în noile măsuri fiscale. Cu argumente clare și valide, am reușit să apărăm angajații și angajatorii din mediul privat, împotriva asaltului fiscal socialist, și întreagagnat populație care ar fi resimțit noi creșteri de prețuri, primul gând fiind întotdeauna la oamenii din Alba.

Așadar, așa cum am cerut:

– TVA rămâne 9% în Horeca – NU crește la 19%.

– TVA general rămâne 19% – NU crește la 21%.

– Impozitul pe dividende rămâne 8% – NU crește la 16%, 12% sau 10% cum cereau socialiștii.

– Cota unică rămâne în picioare – NU introducem impozitul progresiv.

– NU se introduce impozitul de 1% pe proprietăți cu valoare cumulată de peste 500.000€.

– Pragul pentru microintreprinderi rămâne 500.000€ – NU scade la 250.000€ cum cereau socialiștii.

Ca parlamentar liberal de Alba, voi spune întotdeauna adevărul și voi lupta de fiecare dată pentru ceea ce este corect, indiferent pe cine deranjează asta.

Liber și asumat, cu decență și seriozitate. Așa cum mă știți. De partea oamenilor.

Avem treabă de făcut.

Alin Ignat, deputat liberal de Alba