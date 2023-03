Comuna din ALBA cu ZERO nașteri pe an: Are zece sate în componență

​​În 8 localități românești avem zero nașteri pe an. Nu vine pe lume niciun nou născut, natalitatea e zero. Populația îmbătrânește și se stinge în liniște. În urmă cu 10 ani altfel stăteau lucrurile, dar în prezent situația este printre cele mai grave.

Din cele 8 localități, 4 sunt în Buzău, și câte unul în Alba, Arad, Hunedoara și Vâlcea.

Ceru -Băcăinți (Alba) : 10 sate în componență, zero nașteri

Localitatea e formată din satele Bolovănești, Bulbuc, Ceru-Băcăinți, Cucuta, Curpeni, Dumbrăvița, Fântânele, Groși, Valea Mare și Viezuri. Are, potrivit Recensământului recent încheiat, 227 locuitori. Înainte vreme avea de două ori mai mulți, iar acum 10 ani tot mai veneau pe lume câțiva copii.

Pe OLX găsiți la vânzare piatră de Ceru Bacainti, piatra care provine cel mai probabil din casele (toate construite din piatră- loc unic din acest punct de vedere în România) abandonate.

Istoricul localității este de asemenea fabulos.Dar trecutu-i mare nu validează tristu-i viitor.

Consiliul local e dominat de Mișcarea Populară, PNL și PSD (în această ordine)

Chiliile (Buzău): 7 sate componente, zero nașteri

Chiliile (în trecut, Trestioara) este formată din satele Budești, Chiliile (reședința), Crevelești, Ghiocari, Glodu-Petcari, Poiana Pletari și Trestioara.

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor.

La ultimul recensământ avea peste 500 de suflete.

Primăria oferă facilități investitorilor: Scutire de taxe şi impozite pe o perioadă de 5 ani. Dar degeaba.

”Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerințe pentru o viață sănătoasă”, spune primarul pe site-ul Primăriei, la capitolul Strategii. Probabil o ironie. Care generații viitoare, cu natalitate zero?

Consiliul local e copios dominat de PSD.

Mărgăritești (Buzău) : 3 sate componente, 500 de locuitori, zero nașteri

Consiliul local e condus de PSD și PNL. Comuna avea circa 1000 de oameni acum două recensăminte. La cel din 2011 mai rămăseseră 800, iar acum sunt puțin sub 500. Site-ul Primăriei e aproape nefuncțional.

Alte localitate din Buzău cu zero nașteri : Murgești (Trei sate, peste 700 de locuitori. În 2002 avea peste 1100 de locuitori), Pardoși (consiliul local condus de PNL și PSD. La sectiunea Rapoarte de activitate a Primăriei, pagina e goală)

Bunila, Hunedoara. Cinci sate, zero nașteri

Comuna are circa 500 de oameni. Consiliul local e dominat de PNL. Din raportul pe 2022 al primarului am reținut zero căsătorii, două decese, grad de încasare la buget a taxelor și impozitelor locale de 80%)

Mai avem apoi Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea: Peste 3200 de locuitori. Zero natalitate, ceea ce e aproape inexplicabil. Populație scade și acolo, dar Vâlcea este unul din județele cu speranța de viață cea mai ridicată din țară, iar la o dimensiune consistentă a locuitorilor este greu de înțeles de ce au zero natalitate

În circa 20 de alte localități din țară vine pe lume un singur copil pe an.