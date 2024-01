Comuna Avram Iancu vrea să devină comună SMART: Licitația de peste UN MILION de lei pentru soluții IT și echipamente hardware, lansată în SEAP

Primăria comunei Avram Iancu a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor din comuna Avram Iancu prin digitalizare”. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.089.491,96 de lei.

Comuna Avram lancu este situat in in județul Alba si este un punct de plecare spre Muntele Gaina. Are in componenta 33 sate, situate de o parte si alta a Ariesului Mic si a drumului județean DJ 762.

Activitate economica din localitate este data de:

– creșterea animalelor;

– exploatarea lemnului: dogarie, debitare cherestea, confecționare obiecte de artizanat, etc;

Dezvoltarea limitată a tehnologiei informației și comunicațiilor, cât și gradul redus de acces la serviciile de internet constituie obstacole majore în tranziția către economia cunoașterii și digitalizare, în contextul în care Comuna Avram lancu, jud. Alba este axat pe atragerea investitorilor și creșterea bunăstării locuitorilor.

Strategia de dezvoltare a Comunei Avram lancu reprezintă consolidarea simultană și într-un mod corect, a tuturor problemelor și intereselor relevante pentru dezvoltarea locală. O asemenea abordare integrată a dezvoltării teritoriale este esențială pentru construcția unei comunități durabile din punct de vedere cultural, social, ecologic și economic.

Primăria nu deține sisteme informatice performate care să asigure atât comunicarea inter-departamentală cât și cea cu cetățenii și cu mediul de afaceri, care să o califice ca primărie SMART, pregătită pentru nevoile curente.

Odată cu implementarea sistemelor informatice software se vor implementa și anumite componente hardware necesare funcționării și utilizării soluției dorite care asigură modul de operare strict pe fiecare compartiment în parte, dar care nu pot asigura managementul general al entității, gestiunea și corelarea informației inter-departamentale sau transparentizarea informației atât în interiorul instituției cât și în relația cu cetățenii și cu mediul de afaceri.

Obiectivul general

Obiectivul general constă în îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. Investiția permite achiziționarea de sisteme TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea managementului local.

Obiectivul specific

Prin dezvoltarea infrastructurii TIC, in cadrul UAT Comuna Avram lancu, se va obține debirocratizarea sistemului administrativ ceea ce va conduce implicit la un acces rapid la informații, la un proces de comunicare eficientizat, și nu ultimul rând la timpi reduși de așteptare. Necesitatea investiției rezidă în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din UAT Comuna Avram lancu prin:

– adoptarea tehnologiilor digitale în gestionarea resurselor;

– planificarea, optimizarea și automatizarea fluxurilor interne și a serviciilor publice;

– sprijinirea digitalizării serviciilor publice;

– dezvoltarea infrastructurilor (management si TIC) pentru interoperabilitatea serviciilor publice;

– promovarea utilizării tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea durabilă a comunei;

– sprijin pentru întărirea capacității administrative de a utiliza și gestiona soluții de tip smart city a unitarii administrativ teritoriale.

Pentru acoperirea obiectivelor specifice ale proiectului, prin realizarea intervenției susținute de Reforma R1 (Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă), UAT Comuna Avram lancu, jud. Alba dorește achiziționarea următoarelor sisteme integrate de management și echipamente TIC:

Sistem integrat compus din:

Portal cetățeni cu funcționalități extinse si automatizări

Taxe si Impozite (inclus integrare Patrimven)

Plati cu cârdul taxe

Portal Plati Online + Eliberare CF

Registrul Agricol

Modul Contracte

Integrare Agricol – RAN

Integrare Agricol – Taxe

Modul Adeverințe Nomenclator Stradal

Portal Agricol + Eliberare adeverințe

Contabilitate (ALOP+Bugei+Contabilitate+Rapoarte+Verificari’l

Imobilizări

Salarizare

Consolidare unitati subordonate alte aplicatii /1 unitate

Dosarul Cetățeanului

Aplicație mobila pt funcționari

Aplicație mobila cetățeni

Aplicație mobila turiști

Dezvoltare pagina Web structura dedicata administrației publice in conformitate cu legislația in vigoare

Dulap Inteligent pentru Documente (echipament depunere și ridicare documente – software+echipamenti

Raport activitate lunar pe email către primar

Parc auto

Infokiosk (funcționar public virtual – plată card bancar taxe și impozite – software+echipament

Petiții online + offline

Achiziții

Investiții

Harta investițiilor

Bugetare Participativa

închirieri online cu plata pe site

Harta sesizărilor online pentru funcționari

Educare si testare personal, Asistenta, Update-uri

Soluția tehinică hardware este compusă din:

– Achiziționarea unor stații de lucru noi+software;echipamente de printing

– Licențe Microsoft 365 Business Standard (Suita aplicații Office Word, Excel, PPoint, Outlook, Mail Box, Teams, One Drive, SharePoint)/24 luni

– Soluție sistem audio-video conferințe ( ședințe ) / prezentări

– Soluție Înregistrare si transmitere live Ședințe CL

– Retea WIFI10 AP outdoor

– Prezentator holographic cu pupitru si sonorizare Bluetooth, Ghid Virtual / Harta

Echipamentele necesare

Calculator desktop cu licența de Windows 11 Pro, tastatura + mouse – 10 bucăți

Monitor cu diagonala de minim 23.8” si rezoluție minim 1920×1080 – 10 bucăți

Sursă de alimentare neintreruptibilă (UPS) pentru stațiile de lucru si monitor – 10 bucăți

Imprimanta multifuncționala format A4, listare monocrom, duplex, rețea – 10 bucăți

Licențe editare documente, e-mail personalizat, share, colaborare – 10 bucăți

Achiziționarea unei soluții antivirus cu consola centralizată în cloud – licența pentru 10 de statii

Display interactiv LED 75”, cu touch, 4K, cu Android – 1 bucată

Stand TV mobil pentru display cu suport pentru camera – 1 bucată

Sistem video conferința pentru saii mari 11-14 persoane, PC, Controller, microfoane, sound bar, 4K Camera, licența Microsoft Teams Pro – 1 bucăți

Sistem audioconferinta cu 15 microfoane participanti cu drept de vot – 1 bucată

Camera video de supraveghere pentru transmiterea live a ședințelor – 1 bucată

Prezentator holografic cu pupitru PAL și sonorizare bluetooth

Soft pentru harta interactiva optimizat pentru client (harta si punctele de interes pentru zona cu informatii) – 1 bucată

Rețea Wi-FI cu 6 AP de exterior – 1 bucată

