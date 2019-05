Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” le mulțumește locuitorilor din București, Miercurea Ciuc, Iași și Blaj pentru sprijin

Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” mulțumește pentru sprijin și înțelegere locuitorilor din București, Miercurea Ciuc, Iași și Blaj. Sunteți adevărați parteneri și beneficiari ai vizitei Suveranului Pontif, în acest moment istoric pentru România. Acţiunile ce vor avea loc în toate cele patru orașe aflate în programul Papei au fost concepute pentru a veni în întâmpinarea dorinţei locuitorilor de a păstra ritmul normal al vieţii cotidiene, dar şi în sprijinul celor sosiţi special cu prilejul acestor momente istorice.

Vă rugăm și de această dată, să respectați măsurile de securitate și restricțiile impuse de prezența și activitățile publice ale Sanctității Sale.

Accesul la toate evenimentele se va face după derularea măsurilor de verificare în filtrele de securitate, de aceea nu uitați să sosiți din timp pentru a evita aglomerația, să aveți asupra dumneavoastră acte de identitate și să cooperați cu voluntarii și cu personalul de securitate din zonele de acces.

Vă solicităm să țineți cont de prevederile legale referitoare la organizarea si desfăşurarea adunărilor publice. Conform legii este interzisă deținerea, la vedere sau ascunse, de arme de orice fel (inclusiv cuțite mici sau alte obiecte cu muchii ascuțite, etc.), materiale explozive sau incendiare (petarde, torțe, artificii, recipiente sub presiune), băuturi alcoolice, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (spray-uri, fiole, etc.), ori alte obiecte (bâte, beţe, bastoane din lemn, metal sau alte materiale, recipiente de sticlă), precum și alte mijloace tehnice luminoase sau sonore ce pot fi folosite pentru a tulbura buna desfăşurare a activităților și siguranța publicului. În plus, rețineți că participarea la evenimente se face fără bagaje voluminoase și animale de companie.

Pe traseul de deplasare al coloanei oficiale este interzisă folosirea dronelor.

În cele patru oraşe din ţară în care Sanctitatea Sa va oficia slujbe religioase și se va întâlni cu pelerinii, sunt pregătite în ajutorul dumneavostră echipaje medicale care vă pot acorda sprijin și prim-ajutor. Dacă sesizați persoane aflate în dificultate sau eventuale situații de urgență, anunțați imediat personalul IGSU prezent în dispozitivele din apropiere sau sunați la 112.

Urmăriți prognozele și în cazul unor fenomene meteorologice extreme, vă rugăm să vă îndepărtați de copaci, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare şi să vă adăpostiți în interiorul clădirilor ori al altor spații publice.

Vă reamintim că în București Papa Francisc poate fi salutat pe data 31 mai, în zona Bulevardului Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. În această zonă coloana Suveranului Pontif va circula cu viteză redusă.