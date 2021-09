CNAIR a pierdut procese pe bandă rulantă cu angajații din cauza nerespectării drepturilor salariale: Peste 260.000 de euro, cheltuieli de judecată, în ultimii 10 ani

Tinerii români și munca: Câți elevi şi studenţi români sunt angajați, față de media europeană?

Potrivit unui studiu prezentat marţi de preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile, doar 2,5% din studenţii şi elevii români muncesc în timpul studiilor, în timp ce media europeană a elevilor şi studenţilor care au un loc de muncă în timpul studiilor este de 18%, .

El a făcut cunoscute rezultatele studiului în contextul crizei de angajaţi care afectează industria HoReCa.

Deficitul vine în condițiile în care angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacanțelor. Astfel, angajarea elevilor si studentilor se poate realiza pe perioada vacantelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, pentru fiecare elev si student pentru care s-a incheiat contract individual de munca. Diferenta dintre stimulentul lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

„Am făcut cunoştinţă cu nişte tineri elevi care doresc să facă o conferinţă pe tema ospitalităţii şi pe care vrem să-i sprijinim. Şi acesta poate fi un răspuns (la criza forţei de muncă din HoReCa, n.r.), pentru că în România doar 2,5% din studenţi şi elevi lucrează, pe când media europeană e undeva la 18%, ca să nu spun de o ţară precum Olanda, care se apropie de 50% din studenţi şi elevi care, în timpul studiilor, practică un job”, a afirmat Călin Ile, în cadrul Conferinţei Naţionale a Industriei Ospitalităţii, potrivit Agerpres.

Liderul FIHR a menţionat că antreprenorii din HoReCa trebuie să susţină importul de forţă de muncă din afara ţării.

„E clar că pentru fiecare operator problema forţei de muncă e astăzi cea mai gravă problemă cu care se confruntă după un an şi jumătate de încercări de a ţine oamenii (…). Trebuie să ne batem pentru susţinerea importului forţei de muncă, pentru că e un mix de soluţii, care, puse cap la cap, s-ar putea să ne atenueze şi nu să ne vindece această mare problemă cu care ne confruntăm”, a precizat Călin Ile.

Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România a apreciat că singurul scenariu prin care angajatorii din HoReCa pot majora salariile în domeniu ar fi un program de facilităţi fiscale pentru domeniu.

„Lucrăm şi cu străini, lucrăm şi cu români, lucrăm şi cu repatriaţi, lucrăm şi cu tineri, şi cu vârstnici, cu oricine îşi doreşte să lucreze în această industrie. Dar, e un mare ‘dar!’ aici, cât de atractivi suntem pentru ei din punct de vedere financiar, al salariilor, în condiţiile în care suntem o industrie în suferinţă. (…) Noi credem că fără o formă de facilităţi fiscale pe această industrie pentru o perioadă de timp, va fi aproape imposibil să devenim mai atractivi, în condiţiile în care presiunea pe energie este cum este, pe food cost este cum este, şi tot ce înseamnă administrarea business-ului nostru devine mai grea, inclusiv presiunea pe personal. Şi atunci de unde să alocăm resurse suplimentare ca să creştem şi mai mult (salariile, n.r.)? Răspunsul nostru firesc a fost că dacă statul ne-ar ajuta o perioadă de timp, atunci am găsi acele resurse”, a adăugat Călin Ile.

Sursa: g4media.ro