Claficari la afirmatiile aduse de catre Primaria Comunei Blandiana, cu privire la nerespectarea clauzelor contractuale de catre Bif Trans Marisel Srl

Astfel S.C. BIF TRANS MARISEL S.R.L. avea obligația legală de a prezenta pentru fiecare act adițional o completare a scrisorii de garanție bancară cu suma aferentă garanției acordate conform procentajului din contract. Deși aceasta reprezintă obligația legală a societății și deși i s-a solicitat în repetate rânduri constructorului completarea garanției aceasta nu și-a îndeplinit această obligație legală. Mai mult, comuna Blandiana a întreprins toate demersurile de a reglementa situația și a solicitat inclusiv în luna decembrie prin adresa nr. 3408/12.12.2023 emiterea completării garației însă S.C. BIF TRANS MARIȘEL NU ȘI-A ÎNDEPLINIT ACEASTĂ OBLIGAȚIE LEGALĂ.

Fata de aceasta afirmatie, EXECUTANTUL informeaza publicul, ca pana la aceasta data, garantia bancara de buna executie este in valoare de 777.000 lei, raportat la valoarea contractului de 7.770.000 lei. Pana in prezent valoarea lucrarilor executate este de 6.749.099,63 lei, valoare sub limita garantiei de buna executie. Totodata, legiuitorul, prevede ca se poate constitui garantia de buna executie sub forma retragerilor succesive la fiecare situatie de lucrari.Deci, daca UAT Blandiana considera ca nu sunt indeplinite prevederile legale, foarte simplu putea sa apeleze la constituirea garantiei de buna executie sub forma retragerilor succesive in cuantum de 10% din fiecare situatie de lucrari.

Intrucat pana la aceasta data, nu s-a implinit valoarea contractata, societatea BIF Trans Marisel este in cadrul legal si nu si-a pus nici odata problema sa ocoleasca legea. Mai mult, UAT Blandiana poate confirma prin dirigintele de santier si consultant, de la data emiterii dispozitiei de santier nr.4/18.08.2020 subscrisa am efectuat unele lucrari suplimentare, pe care le-am terminat la finalul lunii septembrie 2020 si pentru care s-a emis factura 578/09.12.2020.

Aceasta dispozitie si indicatorii financiari aferenti au fost aprobati potrivit sedintei consiliului local din 22.02.2021, iar actul aditional a fost semnat in data de 22.02.2021(cu întârziere de 7 luni ),si ca intre momentul emiterii Dispozitiei de santier nr.7/24.06.2022 si momentul aprobarii si semnarii actului aditional 03.04.2023, adica 10 luni, activitatea pe santier a fost continuata, in scopul indeplinirii la timp a obligatiilor contractuale, valoarea lucrarilor efectuate in aceasta perioada ajungand la 6.749.099,63 lei.

Un alt motiv imputabil constructorului este că anumite lucrări din șantier au fost efectuate de către alte societăți decât cea a constructorului fără ca acestea să fie declarate ca și subcontractanți așa cum prevede legislația în vigoare.

Societatea BIF TRANS MARISEL, a executat lucrarile pe timp de zi, pe parcursul a 4 ani, timp in care UAT Blandiana nu a trimis nici o somatie sau notificare referitoare la acest aspect, iar afirmatia reprezinta de fapt un subterfugiu de a justifica dorinta de a scoate din contract un executant care si-a riscat renumele si banii ca sa execute o lucrare de interes interjudetean, stiut fiind ca dupa finalizarea investitiei, podul va fi utilizat de trei judete (Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara), iar prin pozitie, deschide o noua poarta catre Muntii Apuseni, aducand un plus valoare zonei din punct de vedere turistic.

SC BIF TRANS MARISEL SRL afirmă în cuprinsul articolului faptul că ar fi terminat lucrările în perioada de 18 luni daca ” UAT Blandiana ar fi pus la dispoziție un buget corespunzător, conform realității pieței ” . Față de acestea menționăm faptul că UAT Blandiana a bugetat lucrarea conform ofertei executantului actualizată conform prevederilor legale și a actelor adiționale așa cum se procedează în situația tuturor contractelor de lucrări.

Referitor la actualizarea ofertei si bugetarea investitiei, mentionam urmatoarele:

-prin LEGEA nr. 208 din 11 iulie 2022, pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se stipuleaza: prețul contractului poate fi ajustat, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor, si ofertelor; contractantul nu și-a asumat prin contract riscul privind forța majoră sau cazul fortuit sau alte schimbări excepționale de împrejurări.

-UAT Blandiana, a avut posibilitatea sa solicite finantarea suplimentara a investitiei de la MDLPA până in data de 14.07.2022-potrivit OUG 93/2021-act normativ ce a recunoscut necesitatea actualizarii preturilor in domeniul constructiilor, avand in vedere cresterea preturilor, desi in sedinta de consiliu local a fost adoptata hotararea privind necesitatea ajustarilor.

Nu in ultimul rând trebuie aratat ca facturile emise catre autoritatea contractanta au fost platite cu intarziere si nu exact in termenele legale prevazute atât in contract cât si in legea 72/2013, art 6 si 7, si ne rezervam dreptul de a cere penalitati de intârziere asa cum este legal.

Subliniem ca printre motivele de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny” se regasesc si urmatoarele:

-ţinând cont de faptul că prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este aceea de a finaliza obiectivele de investiţii pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează,

-consecinţa negativă a neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă decurge din imposibilitatea beneficiarilor de a finaliza obiectivele de investiţii finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală şi prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”

Apoi, subliniem ca autoritatea contractanta a recunoscut necesitatea suplimaentarii costurilor investitie, insa nu a respectat termenele legale in formularea cererilor ceea ce e determinat imposibilitatea suplimentarii costului la realitatile prezente.

Chiar Guvernul Romaniei recunoaste in motivarea adoptarii unor acte normative ca este necesara actualizarea preturilor.

Astfel, potrivit OG 64/2022, este posibila actualizarea indicilor tehnico economici cu pana la aprox.70% avand in vedere realitatile actuale, astfel cum se explica in preambulul ce contine considerentele pentru adoptarea ordonantei:

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcţii, un indice compozit care cumulează impactul creşterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje şi transport asupra preţului contractelor de achiziţie legal încheiate pentru care finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcţii este comunicat de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. Această creştere de preţ a fost reflectată în indicele de cost total în construcţii de către Institutul Naţional de Statistică începând cu luna martie 2021.

Creşterea de preţ generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcţii a afectat preţul ferm al contractelor de achiziţie încheiate pentru cele trei categorii de contracte, şi anume: contractele de lucrări şi de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice şi care includ studii geotehnice şi/sau hidrogeologice. Creşterea de preţ nu a putut fi avută în vedere de către ofertanţi la data depunerii ofertelor.

Criza generată de contextul internaţional a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei influenţe majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcţii cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanţi întrucât decizia de liberalizare a preţului la energie a fost luată la nivel european şi naţional.

Toate situaţiile mai sus menţionate care au condus la declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor au caracter imprevizibil şi sunt considerate cauze care nu depind de acţiunea părţilor contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar şi a celor de furnizare echipamente, consecinţa fiind blocarea implementării proiectelor şi afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaţionale/naţionale finanţate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naţionale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.

Asadar, este evident ca se impune rectificarea pretului, cu atat mai mult cu cat a aparut necesitatea efectuarii unor lucrari suplimentare-ce nu au fost prevazute initial in proiectul autoritatii contractate, iar comuna nu a solicitat rectificarea preturilor.

Cu respect,

Administrator Burduhos Stefan

