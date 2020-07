Ciugud, a doua comună din judeţul Alba, cadastrată integral cu fonduri europene

Proprietarii a circa 14.000 de imobile din comuna Ciugud (judeţul Alba) primesc, în această săptămână, noile cărţi funciare. Documentele au fost eliberate, gratuit pentru cetăţeni, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), derulat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi susţinut de Guvernul României.

Finanţarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

ANCPI, instituţie aflată în subordinea MLPDA, a finalizat lucrările de cadastru general în comuna Ciugud din judeţul Alba. Noile cărţi funciare ale celor 13.928 de imobile din comună au fost înmânate autorităţilor publice locale, miercuri, 8 iulie.

„Ciugud este cea de-a doua comună din judeţul Alba cadastrată integral cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Aici, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor au fost finalizate recent, într-o perioadă în care am fost nevoiţi să digitalizăm activitatea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară de azi pe mâine. Am trimis o mare parte dintre angajaţi în telemuncă şi am modificat legislaţia astfel încât atât cetăţenii, cât şi partenerii noştri să aibă acces exclusiv online la toate categoriile de servicii pe care le oferim.

Am îmbunătăţit sistemele informatice ale ANCPI în doar câteva zile şi continuăm să le actualizăm, pentru a creşte calitatea serviciilor pe care le oferim. Faptul că aici, în judeţul Alba, au fost încheiate lucrările de cadastru general în două comune mari – Ciugud şi Sîntimbru, care însumează circa 9.000 de hectare, în aceste condiţii, demonstrează că lucrurile pot merge repede şi bine. Singura condiţie esenţială este ca toţi cei implicaţi în procesul de înregistrare sistematică a imobilelor să-şi facă treaba şi să colaboreze. Realizarea cadastrului reprezintă primul pas spre dezvoltarea infrastructurii de orice fel şi aduce beneficii importante atât pentru fiecare cetăţean în parte, cât şi pentru comunităţile locale”, a afirmat Laurenţiu Alexandru Blaga, preşedinte – director general al ANCPI.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro – cofinanţare de la bugetul de stat.