Cimitirul municipal din Alba Iulia se EXTINDE: Aprobarea achiziționării unor terenuri, pe masa consilierilor locali

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința din 30 aprilie 2020 achiziționarea unor terenuri situate pe Dealul Furcilor, în vederea extinderii Cimitirului Municipal.

Deoarece gradul de ocupare al locurilor de veci din incinta Cimitirului Municipal este ridicat, în scurt timp existând riscul de a nu se mai putea efectua înhumări în cimitir din lipsă de spațiu, se impune fie achiziționarea unor terenuri situate în imediata vecinătate a Cimitirului Municipal pentru a se extinde suprafața alocată cimitirului, fie identificarea unui alt amplasament pentru amenajarea unui nou cimitir.

Până la identificarea unui alt amplasament, a fost oferit spre vânzare un teren situat în zona cimitirului. Terenul propus spre vânzare se află amplasat administrativ pe str.Dealul Furcilor,FN, în vecinătatea Cimitirului Municipal, nu există acces direct la acest teren din str.Dealul Furcilor, ci numai prin instituirea unei servituti de trecere de pe proprietățile învecinate sau din str.Stânjenelului – conform PUG(drum neamenajat la acest moment), este plat, are o formă dreptunghiulară dispune de utilități publice la str.Dealul Furcilor și este amplasat în vecinătatea cimitirului dar într-o zonă rezidențială aflată în dezvoltare, majoritatea caselor de aici fiind construite după anul 1995.

De asemenea, se oferă spre cumpărare, tot în vederea extinderii Cimitirului Municipal, trei parcele de terenîn suprafață totală de 2.864 mp.

Această proprietate imobiliară formată din 3 parcele este situată în Alba Iulia, pe str.Dealul Furcilor, FN și are acces numai la această stradă, se învecinează cu alte terenuri libere de construcții și cu proprietăți rezidențiale(locuințe), fiind situată în apropierea cimitirului, are formă de patrulater, este plată, are deschidere la str.Dealul Furcilor de cca.14 m, este parțial împrejmuită cu gard și se află – conform PUG – în zona de protecție-sit arheologic categoria A și zona de protecție cimitir și dispune de utilități, amplasamentul proprietății fiind într-o zonă rezidențială în dezvoltare, majoritatea locuințelor din zonă fiind edificate după anul 1995.

În urma raportului de evaluare pentru primul teren mai sus arătat, se consideră că valoarea de piață a acestui teren se ridică la suma de 57.399 euro. fără TVA (57 euro/mp fără TVA).

Prin raportul de evaluare întocmit pentru al doilea teren a rezultat o valoare totală de piață a celor 3 imobile/terenuri) în sumă de 163.248 euro fără TVA (57 euro/mp fără TVA).