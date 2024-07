CIL Blaj, strategie pentru revenirea în eșalonul terț, buget de 200.000 de euro și listă de achiziții

CIL Blaj, strategie pentru revenirea în eșalonul terț, buget și listă de achiziții

CIL Blaj a promovat în Liga 3 în urma barajului cu ACSM Codlea (2-1 și 1-1), iar „Mica Romă” are din nou reprezentantă în eșalonul terț după 16 ani. Principala preocupare în această perioadă este legată de asigurarea bugetului, cifrat la aproximativ 200.000 de euro pentru stagiunea ce urmează.

„Trebuie să vedem de bugat, acesta este cel mai important aspect. Am avut alături Primăria muncipiului Blaj, dar și o serie de sponsori și există garanții că ne vor sprijini și în eșalonul superior”, a punctat antrenorul Daniel Tătar.

Acesta, aflat la primul său mandat ca antrenor principal, a realizat o performanță extraordinară prin accederea pe a treia scenă, sub comada sa CIL având un parcurs de poveste (niciun eșec în Liga 4 și la baraj, doar 3 remize în cele 32 de confruntări). Clubul blăjean are de rezolvat și problema antrenorului Daniel Tătar, acesta așteptând din partea FRF o derogare de un an, în caz contrar în acte urmând să figureze un antrenor posesor al Licenței A.

Nou-promovata va începe antrenamentele în 22 iulie, după o lună de pauză, firească ținând cont că dubla de baraj a avut loc în 16 și 23 iunie. Deocamdată este prematur să discutăm despre achiziții, dar este clar că se dorește întărirea efectivului. Pe lângă albaiulianul Călin Cristea (CSM Unirea Alba Iulia), alte două nume sunt Sebastian Maghiari și Dan Șerban, jucători din zona Blajului care ultima dată au activat la ACSM Mediaș, viitoarea colegă de serie.

„Sunt tatonări, vrem să ne întărim, să aducem 2-3 jucători cu experiență”, a mai punctat Daniel Tătar.

