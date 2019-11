Cifre ȘOCANTE prezentate de Ministrul Mediului: În România se taie, într-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn. Care sunt datele oficiale și cu cât „contribuie” TĂIERILE ILEGALE

Vineri, Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat că, în România se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale, diferența provenind din tăierile ilegale, în mare parte din pădurile proprietate privată.

Într-o conferință de presă, ministrul a precizat: ”Primul lucru pe care am vrut să ȋl văd când am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier Naţional. Eram familiarizat cu subiectul din discuțiile de la Comisia de Mediu din Cameră și din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante ȋncât la prima citire mi-a fost greu să le cred”.

El mai spune că l-a chemat la minister pe Marin Gheorghe, responsabilul pentru realizarea IFN pentru explicații suplimentare legate de modul în care s-a derulat tot procesul de documentare, care au fost tehnicile folosite, care sunt indicatorii.

”După ce am ascultat toate explicaţiile, vă spun că am acceptat ȋn integralitate acest raport. Datele de acolo sunt reale”, a menționat ministrul Costel Alexe, confirmând că „astăzi, ȋn România se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale”.

”Diferența de la 18,5 milioane de metri cubi la 38,6 milioane metri cubi reprezintă tăieri neautorizate. Astăzi, cele mai mari probleme de tăieri neautorizate le avem în pădurile proprietate privată, apoi în pădurile autorităților publice locale și, pe locul trei, în pădurile administrate de RNP Romsilva” a arătat ministrul Alexe.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor a anunțat că va aloca toate resursele financiare şi logistice pentru a derula şi Ciclul III al Inventarului Forestier Naţional.

Referindu-se la Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL, ministrul Costel Alexe a spus că urmează să participe la o întâlnire cu STS unde se va discuta modul în care se poate grăbi operaționalizarea acestui sistem (resurse umane, materiale, logistice). „Am refuzat categoric termenul de iulie 2020 pentru punerea în funcțiune a SUMAL! Am dublat resursa umană, logistica și sper ca la începutul anului viitor să-l avem operaționalizat.”.

Ministrul a mai spus că a găsit resursele financiare astfel încât hărțile satelitare să poată fi accesate la o rezoluție foarte bună, cu trecerea de două ori peste areal, pentru ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, toți factorii interesați, facultăți de silvicultură și toți cetățenii să aibă acces la ele. ”De asemenea, consider că, în urma dezvoltării SUMAL, Inspectorul Pădurii va avea un grad de accesabilitate din partea populației, atât de ridicat încât să putem stopa acest flagel”, a mai spus ministrul.

În luna octombrie, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, susținea că volumul de lemn care se taie ilegal din pădurile de stat administrate de Romsilva se ridică la cel mult 50.000 de metri cubi pe an, ceea ce reprezintă 0,01 metri cubi pe an şi pe hectar sau un fag cu un diametru de 8 centimetri.

„Au existat în spaţiul public anumite informaţii despre tăieri ilegale. Există şi în Germania tăieri ilegale, numai că ei le numesc tăieri neautorizate. Este o nuanţă. Volumul care se taie neautorizat din pădurile administrate de Romsilva este undeva între 40.000 şi 50.000 de metri cubi pe an, asta înseamnă un volum de 0,01 metri cubi pe an şi pe hectar, înseamnă un fag sau un molid cu diametrul de 8 centimetri. Credeţi că a tăia, a recolta neautorizat, un par la hectar este un pericol? Eu vă spun că nu”, declara şeful Romsilva.

Aceste cifre au fost contrazice constant de organizații nonguvernamentale, care au cerut o reacție europeană pentru a opri tăierile ilegale din România și pentru protejarea ultimelor păduri virgine. O hartă Greenpeace România care arată modificările din structura pădurilor României ce acoperă perioada 2000-2011 arată că 280.000 de hectare de păduri au fost pierdute sau degradate, într-un ritm îngrijorător de 3 hectare pe oră.

O actualizare din 2015 a hărții arată că pierderea pădurii continuă în același ritm în perioada 2012-2014. Motivele acestei evoluții dramatice sunt complexe. Una dintre cauzele principale este reprezentată de tăierile ilegale, iar datele obținute de la instituțiile statului cu privire la cazurile investigate de acestea arată că doar o parte din ilegalități sunt descoperite de autorități, într-un ritm aflat în creștere, de 62 de cazuri de ilegalități silvice pe zi.

Tărierile ilegale au dus și la moartea unor pădurari, doi fiind uciși în decurs de o lună, în aceasta toamnă. Cel mai recent caz a fost al pădurarului împușcat mortal în Maramureș care încerca să împiedice tăierea ilegală de copaci. Liviu Pop, pădurar în cadrul Direcției Silvice Maramureș, a fost ucis într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț, în timp ce încerca să împiedice tăierea ilegală de arbori. Liviu Pop a fost împușcat mortal, iar corpul acestuia, abandonat într-o vale, prezentând numeroase urme de agresiune fizică.

De la începutul acestui an s-au înregistrat 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva care asigură paza fondului forestier administrat, iar între 2014 și 2018 au avut loc alte 168 de cazuri de agresiuni asupra personalului Romsilva care asigura paza pădurilor, în numeroase cazuri fiind necesară spitalizarea, în urma rănilor grave suferite. Pădurarul de la Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț a fost omorât miercuri seara, împușcat.

sursa: Hotnews