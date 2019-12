Cei mai importanți oameni de afaceri din Alba, în topul Forbes 30 pentru RO30

Oameni de afaceri din Alba în lista celor mai importante personalități de business din România ultimelor trei decenii: Forbes 30 pentru RO30

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la Revoluție din 1989, revista Forbes a decis să realizeze o listă a celor mai importante personalități de business și corporații care au marcat economia românească în afaceri de familie și antreprenoriat, servicii financiare și consultanță, tehnologie, industrie și management.

În stabilirea personalităților nominalizate, revista a selectat oamenii vizionari care au construit și care au schimbat paradigmele business-ului, având capacitatea de a juca roluri multiple în dezvoltarea economiei românești, făcând întotdeauna aceste lucruri bazându-se pe principii corecte.

Județul Alba este reprezentat destul de solid în lista de 30 de personalități de bussines realizată de revista Forbes.

Ioan Popa

Este fondatorul Transavia, liderul pieței de carne de pasăre din România. Afacerea Transavia a fost lansată în 1991, când Ioan Popa a preluat un fost activ de stat. Grupul are peste 1.500 de angajați, 24 de ferme de creștere a păsărilor, două fabrici de nutrețuri combinate, trei abatoare și o fabrică de procesare a cărnii. Ioan Popa este unul dintre puținii antreprenori români care ocupă poziția de lider de piață în industria alimentară. El mai deține și cel mai mare resort de golf din România, inaugurat în 2017, în apropierea municipiului Alba Iulia, în urma unei investiții de 15 milioane de euro.

Levente Hugo Bara

Levente Hugo Bara s-a afirmat în business-ul românesc prin dezvoltarea Supremia, cea mai mare companie de condimente și ingrediente alimentare din România, și prin extinderea prin achiziții în străinătate, urmată de vânzarea acesteia către grupul francez Solina (anul 2017). Omul de afaceri a fost desemnat în 2015 câștigătorul fazei locale a competiției „Entrepreneur of the Year”, organizată de compania de consultanță EY. În prezent, deține Transilvania Nuts și Vinoteca Hugo. Levente Hugo Bara mai are în România și un portofoliu imobiliar estimat la circa 15 milioane de euro, în București și Cluj, în principal format din spații comerciale. În afara țării, el controlează de mai mulți ani o afacere pornită alături de un partener local, în Indonezia, un centru de colectare și o fabrică de prelucrare primară de scorțișoară, nucșoară și cuișoare.

Ioan Istrate

Este unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din zona Alba. El este cel care a fondat, în urmă cu două decenii și jumătate, Alpin 57 Lux, unul dintre cei mai importanți producători de înghețată din România. În urmă cu trei ani, omul de afaceri a decis să vândă un pachet de 70% din acțiunile companiei către grupul Food Union din Letonia, dar a rămas până în prezent la conducerea companiei și acționar minoritar. Ioan Istrate a hotărât să investească în domeniul imobiliar, deținând spații de birouri și comerciale în București, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sibiu sau Oradea, evaluate la circa 20 de milioane de euro. Unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare din portofoliul său este Leul de Aur, cel mai vechi han săsesc din Sebeș, pe care l-a cumpăratat în urmă cu un deceniu și în care a investit mai mult de 11 milioane de euro, până în prezent.

Claudiu Necșulescu

Este proprietarul Jidvei, cea mai mare podgorie din Transilvania și una din cele mai puternice afaceri de familie la nivel local. Claudiu Necşulescu a absolvit, în 1987, Facultatea de Autovehicule Rutiere din cadrul Universităţii din Braşov, iar înainte de Revoluţie a lucrat la o staţie de utilaje din Constanţa. Până în 1991, a lucrat la stat, de unde a plecat pentru a se ocupa de mai multe businessuri de comerţ, împreună cu tatăl său, care se pensionase. Faptul că a preluat afacerile de la tatăl său face deja ca predarea ştafetei către următoarea generaţie să fie o obişnuinţă în familia Necşulescu. El consideră că afacerile de familie sunt cele mai sănătoase, pentru că reuşesc să creeze familii mult mai puternice. Fiicele lui Claudiu Necşulescu, Ana şi Maria, sunt deja implicate în companie şi vor prelua, la un moment dat, businessul de la tatăl lor.

Raul Ciurtin

A câștigat notorietate și recunoaștere profesională după ce a preluat producătorul de lactate Albalact, pe care l-a transformat într-un business de anvergură, devenind liderul pieței locale de profil. Apoi, în 2017, a vândut Albalact către grupul francez Lactalis. După această tranzacție, Raul Ciurtin și-a concentrat resursele în dezvoltarea companiei Prefera Foods din Alba Iulia şi a brandului Capricii şi Delicii. Anul trecut, Prefera Foods, companie în care Raul Ciurtin deține un pachet de acțiuni de 20,5%, a înregistrat o cifră de afaceri de 10,1 milioane de euro. Portofoliul Prefera Foods cuprinde specialități de mâncăruri în conserve sub brandul Capricii și Delicii. Raul Ciurtin este absolvent de Medicină, dar la sfârșitul anilor ’90 a renunțat la ideea de a deveni medic, preferând să intre în afaceri alături de tatăl său.

