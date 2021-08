Ce trebuie să știe persoanele vaccinate care se infectează cu varianta Delta. Perioada lor de izolare la domiciliu ar putea fi scurtată

Raluca Turcan ar fi vrut ca cei care vor să se pensioneze anticipat sau parțial anticipat să poată cumula pensia cu salariul, însă a fost refuzată de colegii săi, Dan Vîlceanu și Florin Cîțu.

Guvernul a respins partea dintr-o Ordonanță de Urgență care făcea referire la cumului pensiei cu salariul în cazul angajaților care solicită pensionarea anticipată. Totuși, Vîlceanu a lăsat o portiță de scăpare.

”Noi nu am fost de acord cu această propunere și am scos din OUG această prevedere. Nu se poate cumula pensia anticipată cu salariul. Impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, foarte mare, din acest motiv nu am fost de acord. Pentru pensia la limită de vârstă poți lucra, dar pentru pensia anticipată sau parțial anticipată nu poți lucra. Impactează foarte grav. Nu se poate cumula nici dacă lucrează în privat. Când soliciți pensionarea anticipată înseamnă că sunt anumite cauze care te împiedică să lucrezi. Nu am putut să fim de acord cu așa ceva.

Dacă în Parlament sau Ministerul Muncii vine cu o altă explicație și putem să o adoptăm, atunci vom discuta la acel moment.”, a declarat Dan Vîlceanu.

Sursa: stiripesurse.ro