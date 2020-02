Ce SMS-uri şi mesaje de dragoste poţi trimite de Dragobete, Ziua Îndrăgostiţilor pentru români

Mesaje de Dragobete, felicitări, declarații de dragoste, SMS-uri şi urări pe care le poţi trimite de Ziua Îndrăgostiţilor la români



Sărbătoare în tradiţia română, dragobetele este ziua în care dragostea pluteşte în aer şi o ocazie foarte bună în care poţi să-ţi demonstrezi preţuirea faţă de persoana iubită printr-un mesaj, o urare sau o declaraţie de dragoste.

– Nu caut astăzi decl araţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste…

– Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

– Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

– Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

– Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

– Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

– Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

– Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

– Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

– Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

– Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

– Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.

MESAJE HAIOASE de DRAGOBETE, Ziua Îndrăgostiţilor

“Chiar dacă am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, cu sau fără gripă porcină…dragostea pentru tine mă băga-n boală.”

“M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

“Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi mi-e foame!”

“Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua….”

“Dacă te simţi singură, voi fi umbra ta. Dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele. Dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău. Dacă ai nevoie de bani… aşteaptă-ţi salariul!

“Vată de zahăr? Nu…Sirop de căpşuni? Nu…Ciocolată? Nu…Nu pot găsi nimic atât de dulce ca tine!”

” Sunt un poliţist şi te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă şi sexy. Sentinţa este închisoare pe viaţă în inima mea.”

“Am coborât din mintea ta, m-am odihnit pe pleoapele tale…ai simţit? Am alunecat şi acum mă ţin de genele tale…mă vezi? AUUU …cad am ajuns pe buzele tale…MMM…ce dulci sunt!!!”

„Afară plouă. Cu lacrimi mari şi fierbinţi. Le-am gustat şi erau dulci. Erau de la tine oare?”

„Dacă aş putea să rearanjez alfabetul, aş pune tu şi eu împreună.”

“Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.”

“Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?”

„Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”.

„Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!”

“Pentru lume tu eşti cineva, pentru cineva tu eşti lumea! Cu multă dragoste, Cineva.”

“Vorbesc cu canapeaua şi flirtez cu televizorul. Dă-mi un mesaj înainte să încep să fac avansuri frigiderului!”

MESAJ pentru persoana pe care o iubeşti, dar pe care ai pierdut-o!

“Când citeşti mesajul ăsta, dacă ai să-ţi pui mâna pe piept în dreptul inimii ai să-mi simţi pulsul… iar dacă vei ofta vei simţi cum respir atunci când mă gândesc la tine… şi pentru că tot timpul mă gândesc la tine viaţa mea s-a transformat într-un of şi dor… într-o simfonie a dorinţei… tânjesc după sărutul tău, după mângâierile tale, după gemetele tale de plăcere când îmi vărs neprihănit sămânţă în pântecul tău, după tot ceea ce eşti tu! Eşti dorită! Eşti iubită! Eşti în inima şi sufletul cuiva pentru care valorezi o avere fără de preţ… Eşti comoara pe care doar eu am descoperit-o, însă din păcate pe care altul o are şi nu ştie! Te sărut cu patima guriţă dulce!!!

MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR: mesaje romantice de DRAGOBETE

Dragostea este sentimentul care face minuni, care făureşte oameni noi, crează cele mai mari valori morale…dă sens vieţii cu adevărat…Te iubesc!!!

“Singurul loc romantic din lume este……..ORIUNDE dacă eşti tu lângă mine….”

MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR de la clasici

“Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta.” (Emanuel Swdenborg)

“Dragostea este asemeni febrei: nu le putem stăpâni pe nici una şi nici nu putem limita durata sau intensitatea lor.” (LaRochefocauld)

“Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu cunoaşte nicio silnicie, e preferinţa sinceră.” (Cămil Petrescu)