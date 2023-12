Campanie națională de împădurire, susținută prin fonduri PNRR: Proprietarii terenurilor vor primi bani și asistență

În prima campanie națională, zeci de mii de hectare de teren din țară vor fi împădurite, adunând deja peste o mie de proiecte. Proprietarii terenurilor vor primi bani și asistență pentru ca pământurile acestora să redevină verzi până în 2026. Campania de împădurire este susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență și costă peste 400 de milioane de euro.

Prin noul program de împădurire, orice deţinător de teren poate înființa o astfel de pădure şi va primi, pe lângă costul înfiinţării, şi nişte prime semnificative pentru captarea carbonului, peste 450 euro pe an şi pe hectar pentru aceste servicii pe care noile păduri le vor avea.

„E un lucru care se întâmplă în premieră, respectiv nu doar această posibilitate de a finanţa tot ce înseamnă servicii de împădurire, ci tot ce înseamnă servicii silvice pentru primii ani până când asigurăm starea de masiv a pădurii respective, dar ulterior încă 20 de ani statul român plăteşte o primă de sechestrare a carbonului, aşa cum o numim noi, şi aceşti bani îi plătim din Administraţia Fondului pentru Mediu din vânzarea certificatelor de gaze cu efect de seră la care adăugăm şi restul de 190 euro compensaţiile pierderilor de venit agricol obţinem o sumă care, în opinia mea cel puţin, ar trebui să determine cât mai mulţi români să îşi împădurească terenurile care se pretează pentru acest lucru”, a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului.

Sunt incluse cheltuieli pentru întocmirea proiectelor, săparea gropilor, plantarea puieţilor, tratamentele şi îngrijirea lor pentru o perioadă de şase ani, dar şi o primă anuală de compensare a pierderilor din venit agricol de 190 de euro pe hectar timp de 12 ani. La aceasta se adaugă şi o primă de sechestrare a carbonului în sol timp de 20 de ani în valoarea de 456 de euro la hectar.

„S-au făcut mai multe şedinţe de informare cu cetăţenii şi pe parcursul unui an s-au tot strâns cereri din partea acestora pentru a ceda terenurile în favoarea împăduririi. Am decis în primăvara acestui an să adunăm aceste terenuri, să le înscriem în Asociaţia Proprietarilor de Pădure, aceasta să depună la APIA o cerere unică în numele tuturor cetăţenilor astfel încât la momentul acesta, când discutăm şi am elaborat proiectul, să se poată obţine şi acea subvenţie de 190 de euro”, a precizat Marius Cristian Antonie, primarul comunei Daneţ din judeţul Dolj.

„La nivelul localităţii Urzica trebuie să spun că am împădurit succesiv, prin trei perimetre de ameliorare delimitate de autorităţile locale, dar beneficiarii au fost proprietarii de terenuri din localitate unde sunt în număr de aproximativ 1.500 de proprietari. La organizaţia de la Urzica de împăduriri au aderat şi proprietari din localităţile vecine, reuşindu-se până în prezent să se împădurească undeva la 685 de hectare”, a explicat Ion Spiridon, primarul comunei Urzica din judeţul Olt.

