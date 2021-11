Bugetul lui Real Madrid este mult mai mare decât PIB-ul Republicii Moldova pe anul 2022

Cum obtii o dantura perfecta? Trucuri simple pentru un zambet de invidiat

Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca in spatele unui zambet larg, ce inspira incredere sta un ritual de ingrijire foarte bine pus la punct. Asa cum bine stim, zambetul este o “carte de vizita”a fiecaruia dintre noi, pentru ca el poate spune o multime de lucruri despre noi. Sanatatea dintilor este foarte importanta, chiar daca de foarte multe ori avem tendinta de a uita de acest aspect pana in momentul in care ne confruntam cu carii sau cu alte probleme de natura dentara. Nu toti avem norocul de a ne naste cu un zambet perfect, insa acest lucru nu inseamna ca va trebui sa renuntam la visul de a avea un zambet perfect, pentru ca medicina stomatologica a avansat enorm in ultimele decenii.

Un zamabet perfect nu inseamna doar o nuanta incredibila de alb, ci concomitent trebuie luate in calcul si aspecte ce tin de pozitia dintilor, existenta cariilor, etc. Vestea buna insa este faptul ca in prezent exista o multitudine de servicii stomatologice la care putem apela cu incredere atunci cand ne dorim un zambet perfect, insa dincolo de acestea, o dantura impecabila presupune totodata si lucruri simple, pe care le putem face fiecare dintre noi, in propria locuinta.

Periajul corect, de cel putin doua ori pe zi

Din rutina zilnica de ingrijire a danturii, nu ar trebui sa lipseasca niciodata periajul, despre a carui importanta afla inca din copilarie. Spalatul pe dinti nu este nicidecum un moft sau doar o cale prin care ne improspatam respiratia, ci este una dintre cele mai simple modalitati prin care putem avea grija de propria dantura. Specialistii recomanda ca un periaj sa nu dureze mai mult de 2 minute, astfel incat smaltul dintilor sa nu fie afectat. Mai mult decat atat, un periaj incorect, poate afecta in timp sanatatea gingiilor si a dintilor, astfel ca in acest caz, va trebui sa apelezi la clasicele fatete dentare, pentru a putea pastra sanatatea dintilor. La www.prolident.ro poti gasi o gama larga de servicii stomatologice care te pot ajuta sa obtii dantura perfecta.

Prezentarea in timp util la medicul stomatolog

Probabil ca nu sunt deloc rare situatiile in care un pacient ezita sa apeleze la stomatolog pana cand lucrurile scapa putin de sub control si durerea devine insuportabila. In aceste situatii, de cele mai multe ori, solutia ultima este extractia dintelui/maselei, urmata eventual de un traditional implant dentar, serviciu ce poate fi regasit la https://www.drnassar.ro/implanturi-dentare/. Totodata, este mai mult decat indicat sa nu uiti nici de controalele stomatologice periodice, care de asemenea te pot scuti de numeroase probleme dentare in timp.

Folosirea atei dentare si a apei de gura

Atat ata dentara, cat si apa de gura sunt aliati de nadejde ai danturii tale avand in vedere ca acestea te pot ajuta sa indepartezi o parte din placa bacteriana ce se depune in locurile greu accesibile cu clasica periuta de dinti.

Mare atentie la alimentatie!

Nu in ultimul rand, alimentatia joaca de asemenea un rol important in ceea ce priveste sanatatea dintilor. Mai precis, exista anumite alimente si vicii ce pot afecta drastic sanatatea dintilor, motiv pentru care este recomandat sa reduci consumul de zahar, bauturi alcoolice, dar si cafea (aceasta fiind responsabila cu ingalbenirea dintilor).