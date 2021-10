Bomba campionatului la Șugag, Hidromecanica – Industria Galda 5-4!!! Viitorul Sântimbru și Energia Săsciori, victorii nete

La Campionatul Național de cros de la Botoșani, concurs pentru seniori, tineret (Under 23) și juniori 1 (Under 20), sportivii din Blaj au reușit să-și adjudece două medalii, una de bronz – la individual și alta de argint – la echipe.

Astfel, în cadrul cursei de 4000 metri rezervată junioarelor 1, Mihaela Maria Blaga (dublă legitimare CSȘ Blaj, AC “Mica Romă” Blaj) s-a clasat pe poziția a treia (cu rezultatul 13:28.74). Pe echipe, AC “Mica Romă” Blaj a devenit vicecampioană națională a acestei categorii (medaliată cu aur fiind CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc), avându-le în componență pe Mihaela Blaga, Alexandra Maria Hudea (CSȘ Mediaș/ AC “Mica Romă”) – a terminat la individual pe locul 5 (rezultatul 13:41.83) și Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă”) – locul 15, cu timpul 15:10.99. La competiție au participat 145 de atleți (62 la masculin și 63 la feminin), reprezentând 46 de cluburi.

“Mihaela a concurat la o categorie superioară ca vârstă, ne-am pregătit pentru medalii, am obținut-o, dar cel mai important lucru este că am realizat calificarea la Campionatele Europene de cros, din 12 decembrie, de la Dublin. Eleva mea a reușit un palmares extraordinar în acest an, cucerind toate medaliile posibile, de la junioare 2, până la senioare”, a declarat antrenorul Cristina Man, totodată și vicepreședinte al Federației Române de atletism, ce o pregătește de 4 ani pe această veritabilă speranță a atletismului românesc. Mihaela Blaga a împlinit 17 ani în 4 martie, iar în acest an, unul extraordinar, a izbutit să-și treacă în cont o zestre extraordinară, 10 medalii (4 de aur, 5 de argint și una de bronz).