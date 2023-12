Blăjeanca Mihaela Blaga, la Campionatul European de cros

Mihaela Blaga, sportiva din Blaj pregătită de Cristina Man va lua startul duminică, la Campionatul European de cros (Under 20, Under 23, seniori, masculin și feminin), competiția care se desfășoara în Belgia, la Bruxelles, adunând la start 540 de atleți din 38 de țări.

Din delegația “tricoloră”, compusă din 11 sportivi, face parte Mihaela Maria Blaga (CSA “Mica Romă”/ CS Universitar Alba Iulia), alături de Alexandra Maria Hudea, Iulia Florina Mărgineanu (ambele CSȘ Mediaș/ “Mica Romă” Blaj), Claudia Ionela Costiuc (CSM Dorna/ CSM București) și Diana Verdeș (LPS Oradea/ CSA Slănic), care vor alcătui echipa României la Under 20. Este a treia participare la acest nivel pentru atleta în vârstă de 19 ani, după cele din anii trecuți, de la Dublin și Torino. La Under 20, traseul va măsura 5 kilometri, în “Laeken Park”, startul dându-se duminică, 10 decembrie, la ora 13.25 (ora României). De asemenea, la Under 20, în cursa masculină va fi Mihai Alin Șavlovschi (dublă legitimare, CSȘ Medgidia/ AC “Mica Romă” Blaj).

“Va fi al treilea an consecutiv în care Mihaela Blaga va concura la Europene și ultimul concurs internațional la nivel de junioare, întrucât din sezonul viitor va trece la tineret. Ne dorim să ne clasăm cât mai bine, cu toate că traseul este unul foarte dificil și traseul va avea un kilometru în plus. Speranțe ar fi la nivelul echipei de junioare”, a spus Cristina Man (AC “Mica Romă” Blaj), conducătorul delegației României la competiția continentală.

Spre comparație, la precedentele Campionate Europene de cros Under 20 unde a concurat Mihaela Blaga a terminat pe locul 61 acum 2 ani, în Irlanda (timpul 14:38.85), respectiv pe poziția a 50-a în 2022, în Italia (14:22), îmbunătățindu-și rezultatele. În urmă cu o lună, în Bulgaria, Mihaela Blaga a luat bronzul la individual și a devenit vicecampioană balcanică cu echipa României Under 20.

