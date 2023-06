Blăjeanca Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia), a doua medalie de aur, cu PB, la naționalele de atletism Under 20!

„Glasul roților de tren” se aude și în Alba, iar suporterii Rapidului sărbătoresc în stil mare Centenarul echipei din “Giulești”. O parte a fanilor din Alba Iulia s-au strâns în aceste zile pentru a celebra 100 de ani ai Rapidului, echipa care înseamnă totul.

Gheorghe Muntean, zis “Dedea” a fost amfitrionul unei întâlniri a fanilor “vișinii”, locuința sa din Cetatea Marii Uniri fiind o mostră a ceea ce reprezintă pasiunea necondiționată pentru o echipă. “Suntem peste tot acasă” a răsunat în boxe în momentul în care suporterii albaiulieni au Rapidului au ridicat, simbolic, steagul, pentru Rapid 100.

Dacă în Giulești, Centenarul se sărbătorește duminică, 25 iunie, în Alba Iulia, spectacolul a început cu câteva zile mai devreme. “Acum când împlinești 100, Alba Iulia te salută”, este banner-ul sugestiv care va ajunge în Capitală și va fi expus pe Podul Grant.

“Iubirea pentru Rapid o trăiesc de copil. La 9 ani, am văzut împreună cu regretatul meu tată finala Cupei României, din 1972, Rapid – Jiul Petroșani 2-0. I-am spus atunci tatălui meu că o să țin cu echipa care câștigă și m-a prins iremediabil microbul Rapidului. O singură dată, în 1989, am avut inima împărțită, când Unirea Alba Iulia a învins echipa vișinie pe Cetate, scor 2-0, în Divizia B. Atunci, cu un ochi am râs, cu celălalt am plâns. Recent am aniversat 60 de ani, acum Rapidul este la 100, Centenar, un moment fabulos. Sunt fericit și mi-aș dori să mai pot ajunge pe Giulești, să trăiesc atmosfera senzațională”, a spus “Dedea”.

Mândri nevoie mare, rapidiștii din Alba se laudă cu cel mai frumos imn al unei echipe de fotbal din România, melodia lui Victor Socaciu fiind un adevărat strigăt de luptă.

*Fotbaliștii Albei au încântat Giuleștiul

Iar pasiunea pentru Rapid se transmite din generație în generație, tată, copil, nepot, în curtea lui “Dedea” strângându-se fani de toate vârstele, inclusiv de sex feminin, de la 60 la 9 ani. Sunt acei suporteri care susțin Rapidul necondiționat și fac naveta în “Giulești” la meciurile de acasă pentru a fi parte din spectacolul tribunei.

De la “interbelicii” Ion Costea (portar din Blaj), fost jucător de legendă care a ajuns la 101 ani și a petrecut 72 de ani la Rapid, câștigând 5 Cupe ale României, Iosif Lengheriu (Ocna Mureș) și “bombardierul” Bazil Marian (din Ocna Mureș, a jucat în perioada 1947-1949), trecând pe la Ovidiu Maier, Bogdan Andone, Tiberiu Bălan, din generațiile mai recente, “eurofantasticul” Mihai Mincă și până la albaiulienii Ciprian Selagea și Vlad Ignat (în 2017 a apărat în Liga 4 pentru Rapid), Alba a avut mai mereu jucători în Giulești. Și Dan Găldeanu a trecut pe la juniorii Rapidului, iar cel mai recent este zlătneanul Antonio Bradu.

*”Reședința Dedea Inimi rapidiste”

“Reședința Dedea Inimi rapidiste”, este mesajul cu care ești întâmpinat într-o filigorie pavoazată în alb și vișiniu, colorile dragostei supreme.

Fulare, eșarfe, tricouri, caricaturi, steaguri, toate sunt acolo în “altarul” lui “Dedea”, cunoscut drept șef al galeriei Unirii Alba Iulia din anii ’90, la loc de cinste tronând steagul “Rapid 1923”. Rapidul este acasă într-un mic colț din Alba Iulia, unde inclusiv o buturugă din curte a fost vopsită în “alb-vișiniu”, iar generațiile continuă să trăiască fenomenul.

“Este o echipă de tradiție, cu istorie și fani senzaționali. Rapidul este campioana mea, abia aștept să mergem toți în Giulești dar m-aș bucura enorm să trăiesc bucuria unui titlu.”, a preluat ștafeta Denis, nepotul de 9 ani.

“Suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid…” Povestea continuă.