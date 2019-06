Blaj aLive Festival 2019 își deschide porțile în 2 zile. Program concerte și Reguli de acces pentru public

Mai sunt două zile până se deschid porțile unei noi ediții a Blaj aLive Festival 2019.

Și în acest an, festivalierii vor avea parte de muzică live pe Freedom Stage, parc de distracții și o zonă culinară specială cu sortimente de mâncare variate. Pentru a se relaxa mai bine în natură, participanții la festival pot veni cu pături de picnic.

La Blaj aLive Festival 2019, pe Freedom Stage vor urca The Motans, Irina Rimes, Mihail, Gramofone, Marú și Blue Velvet.

Programul concertelor de pe Freedom Stage este următorul:

13:00 – Accesul publicului în festival

15:30 – 16:30 – Blue Velvet

16:40 – 17:30 – Marú

17:50 – 18:40 – Gramofone

19:00 – 20:00 – Mihail

20:20 – 21:20 – Irina Rimes

21:50 – 23:00 – The Motans

23:00 – 23:30 – Închiderea festivalului

Reguli generale de acces la Blaj aLive Festival 2018 pentru publicul larg

Pentru a putea intra in spatiul special amenajat pentru festival, publicul trebuie sa prezinte in zona de acces (Info Point-ul Blaj aLive) un bilet sau o invitatie valabila. Acestea vor fi preschimbate in bratara de acces.

Purtarea bratarii este obligatorie pe toata durata festivalului, iar aceasta va fi verificata atat la intrarea in festival, cat si in interiorul acestuia. Ruperea, deteriorarea sau pierderea bratarii anuleaza dreptul de participare al posesorului in festival. Pentru a reintra va fi nevoie de achizitionarea unui nou bilet si preschimbarea acestuia intr-o noua bratara. Bratarile nu sunt transmisibile si permit accesul doar in zonele marcate corespunzator.

Zona de acces in festival, Info Point-ul Blaj aLive, va fi amplasat la intrarea principala in Ansamblul Campia Libertatii Blaj din strada Campul Libertatii, Blaj.

Reguli foto-video pentru publicul general. Este interzis accesul în zona de festival cu camere foto cu obiective detașabile, indiferent dacă sunt profesionale sau nu. Va fi permis accesul doar cu dispozitive compacte, mai exact cu aparate cu obiective non-interschimbabile și fără a folosi blitz-ul și nici modul „filmare”. În caz contrar, supraveghetorii vor interveni pentru a notifica și clarifica posibilele neînțelegeri ale restricțiilor comunicate. Va rămâne interzis accesul cu orice fel de trepiede, stative, blitz-uri detașabile, aparate de filmat (camere video) și alte accesorii, în special de dimensiuni mari. Intrarea cu obiecte de valoare în incinta festivalului sau lăsarea lor în grija altor persoane rămâne în răspunderea exclusivă a proprietarului. În apropierea scenei Freedom Stage folosirea blitz-urilor este strict interzisă.

Fotografii acreditați au accesul permis în zona de „photo pit” pe durata primelor trei piese ale formațiilor, doar însoțiți de un reprezentant al organizatorilor (photo pit = zona special delimitată pentru fotografii acreditați existentă în fața scenei „Freedom Stage”, scena principală).

Este interzis accesul cu mâncare și băutură în zona de festival. La Blaj aLive va exista o zonă de food special amenajată, care va funcționa pe întreaga durată a festivalului. Astfel, cei sosiți pe Câmpia Libertății se vor putea bucura de un spațiu dedicat preparatelor culinare și băuturilor, disponibile pentru toate gusturile și vârstele.

Participanții la Blaj aLive sunt obligați să se supună controlului corporal sumar.

Organizatorii își rezervă dreptul de a interzice accesul persoanelor violente sau aflate într-o stare avansată de ebrietate sau a participanților sub 18 ani neînsoțiți de un adult.

Accesul tinerilor participanți cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani se realizează doar pe baza unui bilet valid și este permis doar dacă sunt însoțiți de o persoană adultă cu un alt bilet valid.

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit dacă sunt însoțiți de un adult cu un bilet valid și cu o copie a unui act doveditor a vârstei copilului. Părinții sau însoțitorii sunt responsabili pentru siguranța copiilor, organizatorii nefiind responsabili pentru eventualele incidente. Este recomandată purtarea căștilor de protecție sau a dopurilor de urechi pentru copiii sub 10 ani.

Organizatorii nu încurajează prezența copiilor foarte mici la astfel de evenimente, unde limita de decibeli ar putea crea efecte negative asupra auzului copiilor.

Este interzis accesul cu orice obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme albe, orice fel de recipiente de sticlă (inclusiv sticle de parfum sau de cremă) sau metal, spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoapărare), bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de băutură, bannere susținute de bețe, lasere, lampioane chinezești, umbrele (recomandăm utilizarea pelerinelor de ploaie) și orice fel de substanțe interzise prin lege.

Accesul cu animale de companie nu este permis în perimetrul festivalului.

Biletele pentru ziua de festival au prețul de 60 de lei/persoană şi pot fi achiziţionate de pe blt.ro sau direct pe www.blajalive.ro. De asemenea, biletele vor putea fi achiziționate și fizic, în ziua evenimentului, de la Info Point-ul Blaj aLive, amplasat la intrarea principală în festival.

Locuri de parcare vor fi disponibile în apropierea intrării în perimetrul festivalului: pe Strada Câmpul Libertății. Participanții care stau în zone apropiate de perimetrul festivalului sunt rugați să lase autovehiculele acasă pentru a ajuta la păstrarea fluidității traficului și a preveni realizarea de blocaje de circulație.

Despre festivalul Blaj aLive

Marea adunare anuală de la Blaj este acum centrată în jurul unui festival multicultural internațional, dedicat educării tinerilor în spiritul libertăților europene, pe fondul conservării simbolurilor culturale românești, prezente în orașul în care „a răsărit soarele românilor”.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție, festivalul Blaj aLive promovează libertatea, educația și inovația ca suport pentru dezvoltare culturală și găzduiește inițiativele tinerelor organizații, parte din noua revoluție culturală. De asemenea, el susține unirea comunităților de pretutindeni, devenind locul de întâlnire pentru petrecerea unui weekend de experiențe culturale binevenite pentru dezvoltarea unei comunități de oameni frumoși, uniți și pregătiți să aducă un plus de culoare și valoare în jurul lor.

Fiind organizat la intersecția drumurilor dintre Cluj, Sibiu, Timișoara și Brașov, festivalul facilitează, prin politica de prețuri, serviciile culturale și turistice oferite, accesul tinerilor la un festival muzical internațional generalist.

Proiectul cultural Blaj aLive este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria Municipiului Blaj.