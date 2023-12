Biblioteca Județeană Alba, anunță că a apărut revista Discobolul, volumul 4: O călătorie literară ce îmbină cultura si tradiția

Cu bucurie și mândrie, aducem în atenția iubitorilor de cultură și literatură lansarea celei de-a patra ediții a revistei DISCOBOLUL, marcând numerele 310, 311 și 312 din anul 2023.

În anul 1990 apare la Alba Iulia, într-o primă serie de doar cinci numere, revista literară Discobolul, care după o scurtă întrerupere avea să fie reluată în anul 1997, cu un colectiv redacțional restrâns condus de poetul și criticul literar Aurel Pantea, alături de care s-au aflat scriitorii Cornel Nistea, Mircea Stâncel și regretatul Eugen Curta.

Revista Discobolul și-a propus încă de la început performanțe editoriale înalte, prin care să evite eticheta provincialismului și să se remarce în spațiul național cu un conținut valoros. De-a lungul timpului, în paginile ei au semnat nume reprezentative ale literaturii române contemporane cum ar fi: Nicolae Manolescu, Ștefan Augustin Doinaș, Al. Cistelecan, Mircea Muthu, Virgil Podoabă, Ion Mureșan, Ioan Moldovan, Adrian Popescu, Alexandru Vlad, Emil Brumaru sau poetul, criticul literar și traducătorul Ion Pop, membru corespondent al Academiei Române, care este și director onorific al publicației.

La toate aceste nume s-au adăugat și personalități ale culturii județului Alba cum ar fi Ion Buzași, Gheorghe Jurcă, Iacob Mârza, Vasile Moga, Petru Anghel, Diana Câmpan, Ioan Popa, Gheorghe Dăncilă, Virgil Todeasă etc. Revista a pornit la drum cu o structură cu rubrici bine definite de istorie și critică literară, poezie, proză, eseuri, traduceri, debut literar etc., în timp asumându-și și rolul de recuperare a valorilor trecutului, în acest sens fiind publicate aspecte importante sau inedite din opera unor mari scriitori sau de recuperare a unor valori istorice, etnografice, folclorice, etc.

Finalul anului 2023 aduce în fața cititorilor revista Discobolul volumul 4 (nr. 310-311-312), unde au publicat personalități importante ce sporesc și mai mult prestigiul revistei, deja cu o valoare recunoscută în lumea literară din țară dar și din afara țării.

Între aceștia se numără profesori universitari și academicieni precum Ion Pop, Alexandru Cistelecan, Iulian Bolea, Ovidiu Pecican, Nicolae Oprea, Gheorghe Grigurcu și alții. Numărul de final de an 2023 găzduiește și creații literare de înaltă valoare artistică precum poemele semnate de Claudiu Komartin și proza semnată de Cornel Nistea și Kocsis Francisko.

Revista a devenit substanțială prin rubrici consacrate ce continuă și în acest număr, cum ar fi: Piața cărților de Mircea Stâncel, File de teatru de Roxana Pavnotescu, Eseuri de Aurel Pantea, Mircea Bârsilă sau Mihai Barbu.

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România și este editată și finanțată de Consiliul Județean Alba, prin Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, având redacția formată din redactorul – șef, scriitorul Aurel Pantea și colectivului redacțional format din scriitorii și universitarii Ioan Buzași, Ioana Cistelecan, Cornel Nistea, Mircea Stâncel, Georgeta Orian și Adriana Teodorescu. Ei asigură număr de număr un conținut bogat și valoros, completat în mod fericit de imaginea grafică a copertei realizate de artistul plastic Ana Pantea.

Revista Discobolul poate fi consultată în format letric la Secția Periodice a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, de luni până vineri între orele 9:00-17:00, iar în format digital la adresa https://www.bjalba.ro/despre-noi/discobolul.

