Bazin de înot didactic și agrement construit de la ZERO la Aiud: Proiectul a primit undă verde din partea APM Alba

Primăria Municipiului Aiud a primit undă verde din partea Agenției pentru Protecția Mediului Alba pentru proiectul „Bazin de înot didactic și agrement – Încălzire cu gaze”.

Scopul investitiei este amplasarea unui bazin pentru inot care va cuprinde:

Cladirea pentru bazin

Cladirea va fi subsol partial + parter + 1etaj partial si se va inscrie intr-un dreptunghi cu dimensiunile 36,95 x 39,70m; inaltimea la streasina va fi de 3,87m, inaltimea la coama va fi de 10,62m. Suprafata construita a cladirii va fi de 1.289,13mp, cea desfasurata fara subsol va fi de 1.684,45mp Va exista un acces principal si 2 secundare la cota trotuarului, precum si 4 accese secundare la nivelul subsolului.

Din holul de acces va exista holul de distributie al cladirii; accesul la etaj se va face pe o scara principala si pe 2 scari secundare. Accesele la subsol se vor face din exterior. La subsol, la cota -3.20 vor fi spatii tehnice; la cota -1.40 va fi bazinul si spatiul tehnic perimetral bazinului. La parter vor fi plaja bazinului si spatiile pentru sportivi. Bazinul va avea 15,40 x 25,02m, plajele laterale vor avea 2,00m, cele de capat vor avea 6,85m. La etaj -care va fi o supanta- vor fi gradenele pentru 124 de spectatori, o sala de forta si una pentru gimnastica aerobica, precum si vestiare pentru acestea.

Cuva bazinului de inot va avea peretii din panouri metalice confectionate din Inox tip AISI 441Li / AISI 470, laminat industrial (nu in santier) la cald cu PVC de tip dur. Bazinul va fi constituit din panouri prefabricate, prelaminate care necesita numai instalare mecanica in santier si sigilare in vederea obtinerii etanseitatii dorite Suprastructura cladirii este alcatuita din beton C30/37 armat cu armatura Bst500S, clasa de ductilitate C, si este reprezentata de o cladire in cadre cu deschiderea maxima de 27.70m interax si 5 travei de 7.80m. Acoperisul este alcatuit din grinzi de lemn care se reazema pe grinzi secundare din beton armat. Structura de rezistenta este conceputa in sistem cadre de beton armat pe doua directii Infrastructura bazinului de inot propriu-zis, precum si a subsolului tehnic care deserveste cladirea, este fundata pe un radier general de 60cm. Sub bazin radierul are 40cm. Cota de fundare a subsolurilor tehnice este de -3.80m iar in zona bazinului este -2.00m. Subsolul are pereti perimetrali iar planseul de la cota ±0.00m este sustinut de o retea de grinzi si stalpi.

Fundatiile din zona tribunelor sunt grinzi continue de fundare sub stalpi si se racordeaza cu fundatia radierului. Cota de fundare a grinzilor este de -2.00m Inchiderile laterale vor fi din zidarie de caramida de 30cm grosime, cu goluri verticale.

Inchiderea de pe fatada principala va fi constituita din sarpanta inclinata.

Compartimentarile vor fi din zidarie de caramida de 20cm grosime, cu goluri verticale la subsol si cu pereti din gips-carton pe structura metalica la parter si etaj.

Acoperirea cladirii se va face cu o sarpanta din lemn, cu grinzi din beton.

Tamplaria interioara va fi din profile de aluminiu; usile rezistente la foc vor fi din profile de otel. Tocul usilor va avea RAL 7016 gri antracit, foaia va avea RAL 1015 ivoire deschis. Partea vitrata va fi din geam mat securizat de 6mm grosime.

La interior peretii si plafoanele vor avea vopsitorie lavabila alba iar pardoselile rasina epoxidica autonivelanta la subsol si curti de lumina, gresie antiderapanta, covor tip TARTAN, semnal la sala de forta si de gimnastica.

Scarile vor avea balustrade metalice, cu mana curenta metalica.

Supanta si plaja bazinului vor avea balustrada din geam securizat Tamplaria exterioara va fi din profile din aluminiu, geam termoizolant dublu cu folie antiefractie, suprafata tratata cu un strat reflectant Acoperirea zonei holului de intrare se va face cu o terasa necirculabila Acoperirea cladirii se va face cu o sarpanta din lemn care va permite amplasarea panourilor solare Pentru sporirea eficientei energetice, bazinul va fi prevazut cu un sistem de producere a energiei din surse regenerabile respectiv panouri fotovotaice. Numarul de panouri fotovoltaice este de 90 buc. Panourile vor fi orientate catre Sud si vor fi de tipul fotovoltaic monocristalin de 320 W. Sistemul fotovoltaic va avea 28.8 kW putere instalata Alimentarea cu energie electrica a constructiei se va face de la reteaua electrica de joasa tensiune existente. Pentru siguranta in alimentarea cu energie electrica se propune instalarea unui grup electrogen, de exterior, 250kVA, carcasat, trifazic, de interventie cu intrare automata in functiune.

Bazinul va fi echipat cu instalatie de detectare si semnalizare incendiu, amplasata la subsol si prevazuta cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, precum si cu o instalatie de captare trasnet avand un nivel de protectie IV Alimentare cu apă potabila a cladiri se face de la reteaua publica, prin intermediul unei conducte care trebuie sa asigure debitul necesar obiectelor sanitare de 2,4 l/s, la care se adauga debitul de umplere a bazinului de 4,16 l/s ( 48 ore ), debitul total fiind de 6.56 l/s. Parametrii de presiune şi debit se vor asigura de la statia de pompare apa rece amplasata la subsolul cladirii.

Din cladire se vor evacua în reţeaua de canalizare menajera exterioară, următoarele categorii de ape uzate: – Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor. – Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare Apele uzate menajere vor fii directionate catre reteaua de canalizare exterioara iar apoi evacuate gravitational catre reteaua de canalizare publica. Condensul provenit de la ventiloconvectoare se va prelua prin conducte din PP si se va dirija catre sifoanele spalatoarelor sau lavoarelor. Apele uzate provenite de la obiectele sanitare amplasate la subsol, apele accidentale si apele pluviale din curtile de lumina se vor evacua prin pompare catre reteaua de canalizare exterioara Apa din bazin este trecuta prin instalatie de filtrare si dezinfectie si se recircula.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperişul clădirii vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi evacuate care terenul natural.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe terasa din zona intrarii vor fi preluate cu ajutorul unor receptoare de terasa si evacuate catre reteaua de canalizare publica.

Reţeaua de canalizare pluviala este separata de reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere, Evacuarea apei din bazin si spalarea filtrelor se va face prin intermediul unei statii de pompare pentru ape uzate amplasata in exterior.

Apele pluviale de pe zona parcarii se vor colecta cu ajutorul unor guri de scurgere si directionate catre un separator de hidrocarburi cu by-pass si, apoi, catre bazinul de retentie.

Centrala termica pentru prepararea apei calde menajere si incalzirea apei din bazin, va fi complet automatizata astfel ca fluxul termic provenit de la panourile solare sa fie in regim prioritar.

Sursa de încălzire este alcătuită din 3 cazane, amplasate pe pardoseala, ce functioneaza cu combustibil gazos, fiecare avand capacitatea termica de 220kW, ce prepară agent termic Se propune ca sursa alternativa de preparare agent termic pentru incalzire o instalatie compusa din 2 pompe de caldura aer apa, avand puterea nominala de incalzire de 150 kW, fiecare pompa de caldura Evacuarea gazelor de ardere se face direct in atmosfera, prin intermediul unui cos de fum comun pentru cele 3 cazane, avand Di = 450 mm Pentru realizarea unui confort superior, in zona plajei bazinului se propune realizarea unei incalziri prin pardoseala In sala bazinului se asigura mentinerea temperaturii aerului la 30°C pe intreaga perioada a anului cu ajutorul unei centrale de tratare a aerului, avand debitul de aer introdus/evacuat din sala bazinului de 22000mc/h. Aerul este vehiculat printr-un sistem de tubulaturi rectangulare realizate din tabla zincata. Introducerea/evacuarea aerului din sala bazinului se va efectua cu ajutorul grilelor

Alei pietonale

Accesul pietonal se va face din strada Ostasilor. Vor exista alei pietonale intre parcare si cladire. Zona de acces pietonal va fi conturata cu ajutorul bordurilor 10x15cm, prefabricate din beton clasa C30/37 asezate pe o fundatie din beton simplu C16/20.

Alei carosabile si parcare

Aleea carosabila de 6,00 m latime se va racorda la carosabilul existent pe strada Ostasilor.

Vor exista 40 locuri de parcare, din care 4 pentru persoane cu dizabilitati si 2 pentru microbuze.

Incadrarea aleilor carosabile si a platformei pentru parcare se va face cu borduri din beton 20 x 25 cm montate pe fundatii din beton de ciment clasa C16/20

SPATII VERZI

Vor exista spatii verzi cu gazon.

Structura spatiilor verzi va fi: Gazon si Pamant vegetal uscat compactat

SUPRAFETE SI VOLUM

Suprafata totala a terenului 6.920,00mp

Suprafata terenului 4.928,41mp

Suprafata construita 1.289,13mp

Suprafata desfasurata cu subsol 2.499,78mp

Suprafata desfasurata fara subsol 1.684,45mp

Suprafata utila 1915,41mp

Volum 9.984mc

Suprafata alei carosabile 1.506,48mp

Suprafata curti de lumina 75,55mp

Suprafata alei pietonale 443,20mp

Suprafata spatii verzi 1.459,34mp