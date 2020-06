Bază sportivă modernă pentru Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia. Cum va arăta investiția de peste 1,2 milioane lei

De curând a fost lansată în SEAP, o licitație pentru proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 – Seminar teologic Ortodox Alba Iulia, b-dul Transilvaniei, municipiul Alba Iulia, judetul Alba”. Valoarea totală estimată a investițiilor este de 1.286.022,24 de lei, fără TVA.

Baza sportiva va cuprinde:

-Teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis

-Cladire pentru vestiare parter,

-Alei pietonale,

-Spatii verzi.

Terenul multifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protectie perimetrala are latimea de 2,00m.

Cladirea pentru vestiare va fi parter si va avea dimensiunile 7,05 x 21,80m, cu inaltimea la atic de 3,85m. Suprafata construita a cladirii va fi de 153,69mp, cea desfasurata va fi de 153,69mp. In cladire vor fi vestiare, grupuri sanitare, hol, camera tehnica, cabinet medical, birou, magazie pentru materiale sportive.

Dotari si echipamente exterioare

-Banci pentru rezerve

-Fileu de tenis cu stalpi mobili

-Fileu de volei cu stalpi mobili

-Panouri de baschet mobile complet echipate

-Porti pentru handbal

-Protectie captuseala de burete la stalpii nocturnei.

Vor exista un acces principal si 2 secundare pentru sportivi pe latura catre terenul de fotbal; va exista 1 acces secundar pe latura opusa catre camera tehnica. Din holul de acces se va face distributia catre spatiile cladirii.

Terenul pe care se va realiza baza sportiva trebuie sa fie de forma dreptunghiulara cu o suprafata minima de 1.508m², cu latimea minima de 26,00m si lungimea minima de 58,00m. Terenul poate sa aiba o suprafata mai mare si o alta forma decat cea mentionata, cu conditia ca dreptunghiul de 26,00×58,00m sa se inscrie in forma terenului disponibil. Se recomanda orientarea terenului cu latura lunga pe directia nord-sud.