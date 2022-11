Bază sportivă modernă la Colegiul HCC din Alba Iulia: Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pe masa consilierilor locali

Marți, 29 noiembrie, în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, printre proiectele de pe ordinea de zi, se află și aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „viabilizare teren si asigurare utilitati: apa, canalizare, energie electrica si alimentare cu gaze naturale – construire baza sportiva tip 2, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11”.

O bază sportivă modernă va fi amenajată la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, pe bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 11 și va cuprinde un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis și o clădire pentru vestiare.

Prin acest proiect se propun următoarele:

• Realizarea instalaţiei de utilizare gaze naturale in lungime de 50m, din polietilena, Dn 63mm, pozata subteran.

• Alimentare cu apa potabila in lungime de 15m, prin polietilena, Dn 50mm.

• Racord canalizare menajera si pluviala in lungime de 30m, din PVC 200mm.

• Alimentare cu energie electrica in lungime de 60m, prin cablu armat tip ACYABY-F 4x35mmp.

• Realizare impamantare L=l,5 ml din platbanda OL-Zn 40x4mm. .

• Viabilizarea terenului in suprafaţa de 1508 mp prin umplerea gropilor cu pamant rezultat in urma escavatiilor pentru cercetarea arheologica pana la cota de -l,00m de la cota naturala a terenului inaintea escavatiilor si compactarea acestuia in straturi de 20-30cm grosime, iar de la cota -l,00m pana la -0,60m pe întreaga suprafaţa a terenului se va realiza o perna din.balast compactat 98% in straturi de 20cm grosime.

Terenul multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis va avea dimensiunile suprafeței utile de joc de 20 x 40 metri. Zona de protecție perimetrală va avea lățimea de 2 metri. Marcajele terenului vor fi conforme cu cerințele Regulamentelor de funcționare ale Federațiilor Române de handbal, baschet, volei și tenis.

Suprafața de joc va fi dintr-un covor de tartan, pe un planșeu din beton armat și balast compactat.

Pe una dintre laturile lungi se vor amplasa două bănci a câte 10 scaune pentru rezerve și antrenori, iar terenul va beneficia de o instalație de iluminat nocturn.

Terenul pentru fotbal pentru nevăzători are dimensiunile suprafeței utile de evoluție de 26,00 x 44,00m și cele ale suprafeței utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protecție perimetrală are lățimea de 2,00m.

Clădirea pentru vestiare va avea dimensiunile de 7,05 x 21,80 metri, cu înălțimea la atic de 3,85 metri (regimul de înălțime: Parter). Suprafața construită a clădirii va fi de 153,68 mp. Vor exista un acces principal și două secundare pentru sportivi, pe latura către terenul de sport. De asemenea, va exista un acces secundar pe latura opusă, către camera tehnică. Din holul de acces se va face distribuția către spațiile clădirii.