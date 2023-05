Bază sportivă conectată cu Liceul cu Program Sportiv din Sebeș: Investiție de peste 5.6 milioane de lei

2-3 iunie| Zilele Academice „Petru Șpan” 2023, ediția a II-a, la Lupșa. Programul conferințelor

În weekend-ul 2-3 iunie 2023 va avea loc la Lupșa și Hădărău, județul Alba, cea de-a doua ediție a Zilelor Academice “Petru Șpan”. Lucrările conferinței se vor desfășura la școala din Hădărău.

„Lupșa este poate cea mai frumoasă comună din Munții Apuseni, atât ca poziție geografică cât și ca trecut istoric. Poziția ei este cât se poate de romantică…

Este greu a străbate în sufletul lupșanului, căci el este poate unul din cei mai isteți moți … Între ai săi e iubitor de adevăr și stăruie pentru dreptate, până la punerea capului. De la fire, e darnic, milos. Nu-i agresiv, dar atacat în vrednicia sa de om și bărbat devine furibund. E foarte religios și mai ales bisericos. Ține cele sfinte și tot darul îl așteaptă de la Dumnezeu.

Atât de tare se umilește în fața Dumnezeirii, încât adesea îl auzi zicând : „ De nu ne-ar da Dumnezeu, nu am avea nimic, am putea noi să tot lucrăm.

Lupșanul e și mare naționalist. În procesul Memorandumului au mers câteva sute. Citește gazete mai ales generația tânără iar cea bătrână ascultă …” Petru ȘPAN, 1908

ORGANIZATORI: ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA, UNIVERSITATEA ,,BABEȘ BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA , UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA”, SIBIU, ASTRA, DESPĂRȚĂMÂNTUL ALBA IULIA “EUGEN HULEA”, CONSILIUL LOCAL și PRIMARIA LUPSA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ȘPAN”, LUPȘA, PAROHIA LUPȘA ȘI PAROHIA HĂDĂRĂU, ASOCIAȚIA ,,CNEAZUL CÂNDEA” A FIIILOR SATULUI, LUPȘA.

VINERI 2 iunie 2023

Secțiunea I: PROF. DR. PETRU ȘPAN – MARELE ÎNAINTAȘ

Secțiunea a II-a LUPȘA STAȚIUNE TURISTICĂ

Întâlnire cu pr. prof. univ. dr. Constantin NECULA, la Biserica „Pogorârea Sf. Duh ” Hădărău, biserică pictată de pictorul Gheorghe ȘPAN

Dezvelirea plăcilor comemorative PETRU ȘPAN și PETRU SABĂU

SÂMBĂTĂ 3 iunie 2023

Secțiunea a II-a LUPȘA STAȚIUNE TURISTICĂ

Secțiunea a III-a LUPȘA – ISTORIE, CULTURĂ ȘI PATRIMONIU

Excursie și vizitarea CUPRUMIN cu Șantierele Carierei din Mușca. Vizitarea Mănăstirii Lupșa.

Vor lua cuvântul:

SECȚIUNEA I: PETRU SPAN – MARELE ÎNAINTAȘ

Moderatori: Ioan VLAD, Irimie MARGA , Irimie POPA

Irimie POPA, conf. univ. dr., Univ. ,, Babeș Bolyai „, Cluj-Napoca – Moțul si Tara Moților în scrierile lui Petru Șpan

Vasile VLAD, ing., Sibiu, fiu al satului – Cultul lui Petru Șpan în Sibiul contemporan

Aurelian CÎRSTEA , preot paroh la Bran-Poarta , doctorand cu o tema P. Șpan – Actualitatea pedagogiei lui Petru Șpan

Irimie MARGA, pr. conf. univ. dr., Univ. ,,Lucian Blaga”, Sibiu, membru al fam. Șpan de Sibiu și Georgeta MARGA, n. Șpan, medic, Sibiu – ȘPANEȘTI de Sibiu – o viguroasă ramură înflorită în arborele genealogic al neamului Șpan din Lupșa

Raluca PRELIPCEANU, dr. în sociologie, Sorbona, Paris, salvatoarea Bisericii din Vința – Pictorul Gheorghe ȘPAN – discipol al lui Simion Silaghi și al Școlii de pictură bisericească de la Abrud

Ioan VLAD, prof. univ. dr., membru AOSR, fiu al satului – VASILE ȘPAN, preot paroh în Lupșa, protopop al Protopopiatului Lupșa și ,,primul primar” al Lupșei în calitate de președinte al Consiliului Național Român local în revoluția din toamna anului 1918

Dan BĂDILĂ, ziarist, Cluj -Napoca – Scriitorul si ziaristul Radu BĂDILĂ, nepotul protopopului Vasile Șpan, revendicat în Pantheonul Lupșei

SECȚIUNEA a II-a: PROIECTUL LUPȘA – STAȚIUNE TURISTICĂ

Moderatori: Gheorghe VLAD, Radu PENCIU, Domnița RAȚIU

Gheorghe Vlad, colonel medic, doctor în medicină, Sibiu – fiu al satului – Șansa de reușită a proiectului – Lupșa stațiune turistică

Daniela CRIȘAN, prof. de geografie, directoarea Școlii – Comentarii la o pledoarie privind valoarea turistică a geografiei Lupșei

Radu PENCIU, primarul comunei Lupșa – Nevoia și perspectiva existenței unei Casei de cultură la Lupșa

Filofteia BARSTAN, jurist, consilier județean, descendentă Șpan – Proiectul unui ghid de turism religios la Lupșa

Andrei Ioan ȚÂRC, medic dentist, Lupșa – Aurăritul aluvionar la Valea Lupșii și valoarea acestei tradiții pentru turismul cultural la Lupșa

Nicolae Gheorghe GIURGIU, viceprimar, Lupșa – Nevoia și perspectiva realizării unui monument al Cnezatului Lupșa la aniversarea din 2025 a 700 de ani de la atestarea documentară a cnezatului

Domnița RAȚIU, arhitect și istoric, București – Cine și de ce m-a adus la Lupșa

Marian MOCAN, prof. univ. dr., Univ. Politehnică Timișoara, fiu al satului Mariana MOCAN, c. COSTEA, prof. mat. Liceul „Lazăr Chirilă”, Baia de Arie – Proiectul unei biserici plutitoare la Geamăna. Considerații tehnice și de oportunitate

Mihai Aurelian VLAD, medic primar, șef de secție, Brașov – O asociație a Vlazilor de Valea Lupșii – șansa renașterii Curții cneziale din Podireu – Lupșa ca Centru cultural și turistic al Țării Moților

Ioan VLAD, prof. univ. dr., membru AOSR – Rezultate, constatări și concluzii după un an de promovare în media a proiectului „Lupșa – stațiune turistică”

Alexei ROTARU, inginer și Monica ALBU-ROTARU, muzeograf pensionar – Renașterea și revigorarea Muzeului Etnografic „Pamfil Albu ”Lupșa. Plan managerial pe următorii 5 ani

Maria CIOICA, președinta Despărțământului ASTRA – Alba-Iulia, fiică a satului – Modalități de utilizare a folclorului în promovarea turismului la Lupșa

SECȚIUNEA a III -a: LUPȘA – ISTORIE, CULTURĂ ȘI PATRIMONIU

Moderatori : Ioan DRĂGAN, Claudiu VOLCOV, Ioan VASII

Dr Ioan DRĂGAN, fost director al Arhivelor Naționale ale Romăniei – Cnejii de Lupșa în sec. XIV-XV

Valeriu MOCANU, președintele Academiei Națiunii Române, Chișinău – Titlu rezervat

Marius SABĂU, lect. univ. dr., Cluj-Napoca – Arhiva pr. Petru Sabău din Hădărău și valoarea sa istorică; – Cercetări etnografice la Lupșa în anii 1930. Fotografiile lui Tiberiu Morar

Ioan VASII , preot paroh, Lupșa – Vasile Șpan și Sebastian Ciapa în arhiva bisericii din Lupșa. Modalități de valorificare

Ioan VESA, preot paroh în Sartăș, Brăzești – Pictura Bisericii din Sartăș – lucrare reprezentativă a pictorului Nicolae Cuc din Valea Lupșii.

Mădălina Corina DIACONU, ziarist Radio România Cultural, secretar general al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – Lupșa și lupșenii în opera ziaristului Ioan Ion DIACONU

Claudiu VOLCOV, profesor de istorie, Liceul „Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș Ioan BURAN, inginer Baia de Arieș – Noi contribuții documentare și bibliografice la cunoașterea Bătăliei de la Poduri, Muntele Mare , Lupșa , 1849

Gheorghe PETROV, arheolog, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj – Șansele unui proiect de săpături arheologice „La Morminte”, Lupșa

Ioan VLAD, prof. univ. dr., membru AOSR – Sebastian Ciapa, un distins cărturar al Lupșei

Doru IANCU, prof. univ. dr., Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, descendent prin mamă din familia Iancu, Lupșa – Un lupșan prin adopție, părintele meu, mare jurist, politician și prefect de Târnava Mare în România întregită

Dumitru LOSONTI, cerc. șt. gr. I Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca – Personalitatea științifică a lui Sabin VLAD; – Toponime din comuna Lupșa și semnificațiile lor

Mircea GOIA, inginer, director adjunct al CUPRUMIN, președintele executiv al Asociației „Cneazul Cândea ” a fiiilor satului, Lupșa – Perspectiva aniversărilor la Lupșa a Bicentenarului Avram Iancu, 2024; a 700 de ani de atestare documentară a Cnezatului Lupșa – 2025 și a 600 de ani de atestare documentară a bisericii de lemn de la Mănăstirea Lupșa – 2029

Ioan Nicolae POPA, filolog, scriitor, Sibiu, originar Mușca – Pamfil Albu prin el însuși. Portret realizat după corespondența dintre P. Albu și prof. Ioan Chindriș

Vasile FONOAGE, ing., Oradea, originar Mușca – Noi mărturii despre Meșterul Manole al Lupșei, Ioan BOCȘA, zis Ianăș Mușcanul

Emil ROȘCA, rapsod, meșter și scriitor popular – Comorile care ard pe dealuri. Legende și istorie în Lupșa auriferă.