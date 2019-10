Bărbat gelos a accesat ilegal calculatorul fostei soții: Ce pedeapsă a primit și ce a făcut cu pozele și conversația femeii cu alt bărbat

Un bărbat din Alba a fost condamnat cu amânare pentru acces ilegal la un sistem informatic după ce a intrat în calculatorul fostei sale soţii şi a copiat fotografiile şi discuţiile pe care aceasta le avea cu un alt bărbat arătându-le apoi părinţilor femeii. Ulterior, fratele său a postat imaginile pe Facebook.

Sentinţa care i-a adus fostului soţ gelos o condamnare la un an de închisoare cu amânarea executării pe un termen de supraveghere de doi ani a fost pronunţată în septembrie, însă nu este definitivă.

Faptele s-au petrecut în urmă cu trei ani. Bărbatul, acum în vârstă de 40 de ani, se despărţise de puţin timp de către soţia cu care avusese mai multe neînţelegeri. Într-una din zilele în care femeia se afla la serviciu, a mers la locuinţa acesteia, ros de curiozitate şi gelozie, şi i-a deschis calculatorul.

„În timp ce persoana vătămată R.A.S. se afla la serviciu, inculpatul P.A.I. s-a deplasat la apartamentul în care locuise anterior împreună cu soţia sa, cu scopul de a-şi lua restul bunurilor rămase acolo. Întrucât nu mai deţinea cheia apartamentului, inculpatul a solicitat o cheie de la proprietara acestuia (…) şi a pătruns în apartament. Sus-numitul a deschis calculatorul persoanei vătămate şi a accesat contul acesteia de pe reţeaua de socializare Facebook, vizualizând mai multe convorbiri purtate de soţia lui cu utilizatorul contului «Z.H», precum şi mai multe fotografii în care persoana vătămată apare alături de un bărbat”, se arată în considerentele deciziei Tribunalului Alba, din septembrie 2019 (www.rolii.ro).

Şocat de ce a găsit pe computerul fostei soţii, bărbatul l-a contactat pe fratele său, acum inculpat în acelaşi dosar, pe care l-a rugat să se deplaseze la domiciliul femeii, pentru a-i arăta ce a descoperit. „Totodată, inculpatul P.A.I. i-a solicitat fratelui său (P.L.C.) să fotografieze, cu telefonul mobil, conversaţiile şi pozele sus-menţionate, pentru a le arăta părinţilor persoanei vătămate, lucru care s-a şi întâmplat. Ulterior cei doi s-au deplasat la domiciliul părinţilor persoanei vătămate (…), au arătat fotografiile obţinute de pe calculatorul acesteia, acuzând-o (…) că are o legătură extraconjugală şi că acesta este adevăratul motiv al divorţului (…). Totodată, inculpatul P.L.C., a postat respectivele imagini pe contul său de Facebook, acestea putând fi vizualizate de mai multe persoane. După aproximativ 45-60 de minute fotografiile au fost şterse.”, se arată în decizia citată.

„Dacă este nevoie, va mai face puşcărie încă o dată pentru fratele său”

Bărbatul gelos şi-a aşteptat apoi fosta soţie împreună cu părinţii acesteia la locuinţa femeii. Când femeia a ajuns acasă a început un scandal monstru.

„După aproximativ 10 minute, în care persoana vătămată şi inculpatul P.A.I. s-au certat, în apartament au intrat şi inculpatul P.L.C. însoţit de concubina acestuia, M.R. Pe fondul discuţiilor contradictorii dintre sus-numiţi, inculpatul P.L.C. i-a adresat ameninţări persoanei vătămate R.A.S. spunându-i că îi arată el cine este bărbatul în casă, dacă fratele său nu o va face, iar dacă este nevoie, va mai face puşcărie încă o dată pentru fratele său. Numita M.R. a încercat să îl liniştească pe inculpatul P.L.C. şi l-a scos afară din apartament, însă, pe scara blocului, acesta a continuat să o ameninţe pe persoana vătămată, spunându-i să se mute din municipiul Aiud. În acest timp, la domiciliul persoanei vătămate a venit şi fratele acesteia (…) care a apelat serviciul 112, solicitând intervenţia organelor de poliţie, însă, până la sosirea acestora, inculpaţii au plecat”, se mai arată în considerentele deciziei citate (www.rolii.ro).

Femeia le-a făcut amândurora plângere. Fotul soţ a fost trimis în instanţă pentru acces ilegal la un sistem informatic şi violarea secretului corespondenţei, iar fostul cumnat, pentru violarea secretului corespondenţei şi ameninţare.

Fosta soţie şi-a retras ulterior plângerile

Înainte de încheierea procesului, femeia şi-a retras o parte din plângeri.

„Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P.L.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de: – violarea secretului corespondenţei (…) şi ameninţare (…) ca urmare a retragerii plângerii de către persoana vătămată R.A.S. Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P.A.I. pentru săvârşirea infracţiunii de violarea secretului corespondenţei (…) ca urmare a retragerii plângerii de către persoana vătămată R.A.S.”, a decis Tribunalul Alba (rolii.ro) luna trecută.

Condamnat totuşi pentru acces ilegal la un sistem informatic

Fostul soţ a fost însă condamnat pentru cealaltă infracţiune, de acces ilegal la un sistem informatic, la un an de închisoare cu amânare pe un termen de supraveghere de doi ani. „Stabileşte o pedeapsă de 1 an închisoare pentru inculpatul P.A.I. (…), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 360 alin. 1 şi 2 Cod penal. (…) Dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare mai sus arătate şi în baza art. 84 Cod penal stabileşte termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se mai arată în decizia Tribunalului Alba (rolii.ro) din septembrie 2019.

Femeia, pusă să plătească după ce şi-a retras plângerea

Fosta soţie a fost obligată la plata sumei de 760 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 160 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale, iar fostul soţ, la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei cheltuieli ocazionate în cursul urmăririi penale.

Decizia, pronunţată în septembrie, nu este însă definitivă.

sursa: adevarul.ro