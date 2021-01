Bărbat din Alba, prins la volan cu permisul suspendat, în Deva: S-a ales cu DOSAR PENAL și amendă pentru lipsa asigurării obligatorii

Un bărbat de 38 de ani, din judeţul Alba a fost depistat sâmbătă, 16 ianuarie, în jurul orei 05:10, de către polițiștii Biroului Rutier Deva conducând un autoturism având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

La data de 16.01.2021, în jurul orei 05:10, polițiștii Biroului Rutier Deva au depistat în trafic un bărbat de 38 de ani, din judeţul Alba, fără ocupație, care conducea un autoturism pe Aleea Saturn, din Deva. În urma verificărilor în bazele de date, poliţiştii au stabilit că aceasta figura având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Your browser does not support the video tag.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având dreptul de a conduce suspendat, cel în cauză fiind şi sancționat contravențional pentru lipsa poliței R.C.A. și a documentelor obligatorii.