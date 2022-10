Bani pentru Roșia Montană: Peste 2.7 milioane de lei pentru reparaţiile barajului de la Tăul Mare

Amenzi de peste 31.000 de lei pentru firmele din Alba Iulia care au aruncat gunoaiele în pubelele cetățenilor: Ce spune viceprimarul Emil Popescu

Viceprimarul municipiului Alba Iulia somează firmele din oraș să nu își mai arunce gunoaiele în pubelele pentru care cetățenii plătesc bani. Acesta spune că în ultima perioadă au fost date amenzi de peste 31.000 de lei.



„Somez public firmele din Alba Iulia să nu își mai arunce gunoaiele în pubelele pentru care cetățenii plătesc bani! Sunt câteva săptămâni de când, în mod constant, le-am pus în vedere societăților comerciale din municipiu să încheie contracte cu operatorul de salubritate și să își depoziteze gunoiul în pubelele pe care le primesc în mod legal.

Am atenționat, am repetat și am amendat, inclusiv în baza unor imagini obținute de pe diferite camere de supraveghere.

Am și sperat, vă spun sincer, că firmele aflate cu „musca pe căciulă” vor proceda onest și că vor intra în legalitate.

Altfel, e o lipsă de respect și o palmă repetată pe obrazul albaiulienilor care plătesc ridicarea gunoiului la pachet cu deșeuri care nu sunt ale lor.

Sunt tot mai multe situații în care cetățenii îmi semnalează acest aspect, lucru sesizat și de presa locală. Așadar, celor care nu înțeleg cu „vorba bună” nu le pot spune decât că vor trebui să bage mâna în buzunar și să achite amenzile prevazute de lege.

Am cerut Poliției Locale să intensifice controalele, să identifice persoanele vinovate și să aplice sancțiunile în vigoare.

Precizez faptul că, în ultima perioadă, au fost verificați 416 agenți comerciali, s-au încheiat 35 de procese verbale și au fost aplicate amenzi în valoare de 31.600 de lei

De asemenea, rog cetățenii care doresc să înainteze plângeri în acest sens să o facă la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia”, scrie viceprimarul Emil Popescu pe Facebok.