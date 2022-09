BANI pentru fertilizarea in vitro: Guvernul dă 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, că a fost aprobat ajutorul de 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro.

„Mă bucur să vă dau o veste importantă: a fost aprobat ajutorul financiar pentru tinerii care vor să devină părinți, dar nu pot din cauza infertilității! Ajutăm fiecare cuplu sau femeie singură cu 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor pentru obținerea unei sarcini. Până la finalul anului avem fonduri pentru 2.500 de proceduri, iar de anul viitor decontăm 10.000!”, a anunțat Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.

Ea le mulțumește pentru implicare vicepremierului Sorin Grindeanu, ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, ministrului Muncii, Marius Constantin Budăi, secretarului de stat Cristian Vasilcoiu, ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, președintelui Consiliului Legislativ, Florin Iordache și președintelui Consiliului Economic și Social, Bogdan Simion.

„Mă bucur că pentru acest proiect a existat consens în coaliția de guvernare. Am avut susținere politică din partea președintelui PSD și a Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar și din partea președintelui PNL, premierul Nicolae Ionel Ciucă. De asemenea, nu vă ascund, Președintele României Klaus Iohannis a susținut acest proiect din prima clipă”, spune Firea.

Ministrul Familiei a amintit că România trece printr-o criză demografică fără precedent. Anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimul secol, sub 180.000. Anul 2022 se anunță la fel de rău, în primele cinci luni fiind deja cu 20% mai puține nașteri.

„Trebuie să punem cu toții umărul la a opri acest declin în care am intrat. Cu ajutorul colegilor din Ministerul Muncii, am gândit un program social pentru a veni în sprijinul tinerilor care nu pot deveni părinți cu un ajutor financiar pentru achitarea cheltuielilor procedurilor de fertilizare in vitro. Vor putea aplica femeile cu vârsta între 20 și 45 de ani. Creșterea vârstei vine în urma discuțiilor cu specialiști în obstetrică-ginecologie, cu organizațiile importante din domeniul infertilității și la solicitarea a sute de femei. Pentru fiecare procedură desfășurată într-o unitate sanitară autorizată de pe teritoriul României decontăm maximum 15.000 de lei. În plus, acest ajutor poate fi oferit doar pentru maximum trei proceduri în fiecare an, doar dacă există indicația specialistului în domeniul infertilității. Ne propunem decontarea a 10.000 de proceduri pe an, la nivel național, începând cu 1 ianuarie 2023. Pentru acest an, avem fondurile necesare pentru decontarea a 2.500 de proceduri”, precizează Gabriela Firea.