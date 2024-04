Băncile și topogoanul de la Părculețul Grădiniței și Parcul Samoila Marza din Galțiu au fost vopsite: Gestul mărinimos făcut de un grup de copilași pentru muncitori

Băncile și topogoanul din parcurile din Galțiu au fost vopsite: Gestul mărinimos făcut de un grup de copilași pentru muncitori

Băncile de la Prculețul Grădiniței și topoganul din Parcul Samoila Marza din Galțiu au fost recondiționate și vopsite. La final, un grup format din două fetițe și un băiețel, au răsplătit printr-un gest mărinimos efortul depus de omul care le-a făcut parcul mai frumos.

„Am continuat și astăzi acțiunea începută alături de Administratia Locala din Santimbru si m-am ocupat de BANCILE de la Părculețul Grădiniței din Galtiu și de TOPOGANUL din Parcul Samoila Marza din Galtiu. Dar cel mai tare VREAU SĂ VĂ POVESTESC despre ceva care mi-a umplut inima și ochii cu lacrimi la propriu.

Cat vopseam acolo la topogan, 2 fetițe și un băiat 10-11 ani, au venit în parc, le-am spus ce fac, le am cerut părerea dspre culori, au plecat, și după vreo 30 de minute s-au întors…s-au pus la masa din parc, și la un moment dat vin către mine, sosostind și băiatul spune așa :

“…am vrut să vă mulțumesc pentru ce faceți și ca ne-ați întrebat și pe noi…” ȘI ÎMI ÎNTINDE UN SUC.

Luat prin surprindere, nu am știut cum să reactionez pe moment și am refuzat și i am mulțumit.

Și Doamneee când am văzut cat de tare s-a întristat mi am dat seama cat de mult am greșit la gestul lor atent și plin de bunătate.Și m am dus la ei și mi am cerut iertare și le-am spus ca abia aștept sa l beau…și s-o înseninat teribil .

Ziua asta a meritat…acolo înăuntru intr-un mare fel…asa cu totul,” a povestit într-o postare pe rețelele de socializare unul dintre participanții la acțiune.

