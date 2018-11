Azi se pun în vânzare primele bilete Untold 2019, ediția a V-a fiind una aniversară!

Ediția din vara viitoare a Festivalului Untold, devenit un fenomen internațional, va avea loc între 1-4 august la Cluj Napoca, iar fanii deja înregistrați vor avea astăzi șansa să își achiziționeze primele bilete.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa a ajuns la cea de-a cincea ediție care va fi una aniversară și de neuitat, pentru fanii festivalului. Organizatorii pregătesc deja participanților o ediție legendară, care va depăși tot ceea ce au trăit în cele patru ediții de până acum. Călătoria spre Untold 2019 începe azi, la ora 14.00, iar primele 10.000 de abonamente pentru Untold 2019 vor putea fi achiziționate la prețul de 99 de euro plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 169 de euro plus taxe. Tot miercuri, 14 noiembrie vor fi puse în vânzare şi abonamentele VIP la prețul special de 269 de euro plus taxe, prețul final al acestora fiind de 339 de euro plus taxe.

*A fost lansat aftermovie-ul Untold 2018

Cel mai așteptat moment de către fani, după ce ediția din acest an s-a încheiat, este lansarea aftermovie-ului UNTOLD 2018. Cele mai intense momente trăite de public și artiști în cele patru zile au fost surpinse în aproximativ 15 minute. Peste 80 de oameni au filmat peste 75 de TB (terabytes) de imagini incredibile, unice și de neuitat pentru cei peste 355.000 de participanți. Tehnica de realizare a aftermovie-ului UNTOLD 2018 este cea folosită și în celebrele filme SHERLOCK HOLMES și THE HOBBIT, adică postproducerea lui în 50 de cadre pe secundă, metodă care ajută la crearea unei experiențe imersive. Aftermovie-ul este disponibil pe canalul de youtube al UNTOLD, în rezoluție 4k.

*Untold, pe lista festivalierilor din întreaga lume

An de an, festivalul UNTOLD este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa. La cea de-a patra ediţie a festivalului, peste 355.000 de participanţi veniţi din întreaga lume au trăit emoții incredibile și experiențe unice în tărâmul UNTOLD, alături de cei peste 200 de artişti internaţionali. O creştere semnificativă s-a observat şi în acest an, în ceea ce priveşte numărul de turişti străini care au participat în acest an la festivalul UNTOLD. În cele patru zile, peste 35.000 de turişti străini au venit în Cluj-Napoca, din toate colţurile lumii. În 2018, festivalul UNTOLD a atras în cele patru zile, în comunitatea clujeană, peste 45 de milioane de euro.

Lucian DANCIU