AVARIE gravă la rețeaua de alimentare cu apă în zona Feneșasa: Furnizarea apei potabile în Zlatna, pe cota de avarie

O avarie gravă la rețeaua de alimentare cu apă a fost semnalată miercuri dimineața, în zona Feneșasa. Reprezentanții Primăriei Zlatna au anunțat că alimentarea cu apă a orașului este pe cota de avarie.

”Rugăm locuitorii străzii Valea Morilor, să reducă consumul de apă brută (pentru udat), având în vedere că există o avarie gravă în zona Feneșasa.

În prezent suntem la limită de a mai furniza apă potabilă orașului fiind pe cota de avarie!”, au scris reprezentanții administrației locale pe pagina de Facebook a instituției.

SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia informează consumatorii că din cauza unei avarii a conductei (Dn 800) de alimentare cu apa brută din sursa Feneșasa, alimentarea cu apa bruta a Statiei de tratare Zlatna se realizeaza dintr-o alta sursa Valtori, cu o capacitate mult mai mica. Resursele din rezervorul de inmagazinare se epuizeaza cu rapiditate, din cauza consumurilor crescute, astfel va comunicam intreruperea furnizarii in urmatoarele localitati Presaca Ampoiului, Poiana Ampoiului, Metes, Valeni, pana la refacerea rezervei de apa potabila.

Astfel, rugam consumatorii deserviti din aceasta Statie de tratare, respectiv orasul Zlatna si zona Zlatna-Metes, sa consume apa potabila doar in scop menajer, nu in scopuri agricole, in caz contrar exista posibilitatea prelungirii programului de rationalizare a furnizarii apei potabile in zona mentionata, sau extinderea acesteia.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

