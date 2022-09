Avântul Reghin – Metalurgistul Cugir | Trupa lui Itu vrea puncte externe

Derby „de Alba” inedit pe „Cetate”, CS Universitatea Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia, azi, de la ora 17.00. Meci în care „alb-negrii” sunt oaspeți pe arena ce aparține clubului primăriei municipiului.

Gazdele au 8 puncte, iar vizitatorii sunt fără victorie și pe penultima poziție, la 6 puncte în spate

Echipe probabile:

CS Universitatea: Fl. Șerban – Amihăesei, Kilyen, V. Popa, D. Cunțan – Frențiu, Al. Petresc, Ad. Hăprian, Ov. Truță- Șulea, Al. Bodea; rezerve Spînu, Adjani, Budin, Costiniuc, Al. Albu, Ionică, M. Toma, Al. Costea, Herci, V. Domșa. Antrenor Mihai Manea.

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Benkirat, E. Codrea, Circov – Harangozo, C. Cristea/ cpt, Mâlnă, Indrei – Sebaș, Agbomoniyi; rezerve N. Itu, Lupea, R. Ivan, Epure, Temdieu, Cîrloanță, An. Moldovan, C. Dănilă, Bakcsi. Antrenor Marcel Rusu.

Arbitri G. Feleki (Odorheiu Secuiesc), L. Ungvari (Haghig), Z. Biro (Belin) Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), C. Orbonaș (Ilia)