Autoritățile pregătesc noi taxe: TVA ar putea crește la 21% în 2025. Scenarii în discuție

Autoritățile române anticipatează introducerea unor noi taxe începând din anul viitor, iar una dintre cele mai discutate măsuri este posibila creștere a cotei TVA. Economisții avertizează că taxa pe valoare adăugată ar putea ajunge la pragul de 21%, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra prețurilor din diverse sectoare economice. În acest context, firmele și companiile din industria ospitalității deja evaluează mai multe scenarii posibile, cu avertismente că aceste măsuri ar putea conduce la creșterea costurilor și a prețurilor pentru servicii.

„Tot timpul se scumpesc. Guvernantii gasesc toate motivele sa scumpeasca, comerciantii la fel. Toate guvernele de pana acum n-au facut decat sa mareasca taxele fiindca nu sunt in stare sa faca economia sa mearga”, spune un roman.

Iar majorarea taxelor va continua. Analiștii estimează anul viitor va veni nota de plată pentru toate creșterile de pensii și salarii din acest an. Statul are nevoie de bani la buget și experții vorbesc despre o măsură dură: creșterea taxei pe valoare adăugată.

„Este posibil ca rata tva generala sa creasca de la 19 catre 21 sau 22%. Primul impact se va vedea in preturi. Preturile practic vor creste cu aceasta cota de TVA. E posibil ca anumite cote reduse in prerzent sa fie majorate vatre 14,15%, poate catre cea standard”, a explicat Adrian Codîrlașu, analist financiar, vicepreședintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România.

Mai multe industrii atrag atenția că ne așteptăm la un val de scumpiri.

„In momentul in care am avut cresteri pe energie electrica sau dupa pandemie, cand au venit cresteri pe toate, si noi am fost nevoiti, impinsi sa crestem preturile. Acelasi lucru probabil se va intampla si cu TVA. In loc sa iesim de 3 sau de 4 ori pe saptamana la masa, o sa iesim odata sau de 2 ori. Impactul va fi destul de puternic in consum”, a declarat Radu Tanase, reprezentant HORA.

De anul viitor ar putea fi implementată și impozitarea progresivă a veniturilor.

