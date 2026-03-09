AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, dar coboară sub pragul de 40%, cu trei procente mai puțin decât în ianuarie 2026.

Scorul de 38% la care este cotat AUR în martie este același pe care îl înregistra și în noiembrie anul trecut în sondajele INSCOP.

Practic AUR era cotat la 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie, 38,1% în mai 2025).

Pe locul 2 se află PSD, cu 19,2 %, urmat de PNL cu 14,5%, USR – 11,4%, UDMR – 4%.

Practic, actuala coaliție adună aproape 50% din voturi.

PSD a crescut un procent față de ianuarie 2026, la fel și PNL, USR a pierdut 0,3%, iar UDMR are un minus de aproape 1 procent, cu mențiunea că în cazul alegerilor, formațiunea maghiară a trecut mereu pragul de 5%.

„Barometrul INSCOP-Informat.ro arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii. Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI