AUDIT pentru evaluarea personalului Primăriei Alba Iulia: Contract de peste 120.000 de lei cu una dintre cele mai mari firme din lume

Primarul municipiului Alba Iulia a semnat ieri contractul pentru executarea auditului pentru personalul primăriei. Potrivit lui Gabriel Pleșa, pentru 120.000 de lei plus TVA, KPMG, una dintre cele mai mari firme d e audit din lume, potrivit Ziarului Financiar, se va ocupa, în următoarele 3 luni, de auditul întregului personal al Primăriei Alba Iulia.

„Așa cum am mai afirmat, nu urmăresc nici să reduc, nici să măresc aparatul primăriei, doar să îl reorganizez pentru un mai bun randament și pentru a mări performanța fiecăruia dintre departamente. Dacă auditul va constata că undeva mai e nevoie de personal pentru a duce la bun sfârșit sarcinile, vom angaja, dacă dimpotrivă se constată că sunt prea multe posturi pentru volumul de muncă și atribuții atunci vom organiza concurs pentru ocuparea numărului de posturi necesare”, ne-a declarat Gabriel Pleșa.

Peste 770 de persoane sunt astăzi angajate la Primăria Alba Iulia.

KPMG face parte din Big Four, denumirea grupului celor mai mari firme de audit din lume, alături de PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young și Deloitte Touche Tohmatsu. Cele patru companii asigură auditul pentru marea majoritate a companiilor publice și pentru o bună parte din companiile private din lumea întreagă. Dacă la începutul anilor ‘90, când au intrat în România pentru a ajuta primele companii multinaționale să își deschidă activitatea pe plan local, companiile din Big Four erau conduse de expiați, în scurt timp au ajuns să aibă doar directori români.