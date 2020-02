Atletul cugirean, veteranul Vasile Hârjoc a câștigat Semimaratonul ,,Oradea City Trail”

Asociaţia Clubul Sportiv Xterra Sport Bihor a organizat la finele săptămânii trecute, concursul de alergări ,,Oradea City Trail”, eveniment în cadrul căruia, peste 500 de concurenți au putut alege trasee de participare, în funcție de pregătire: Semimaraton 21 km, Cros 10,5 km și Mini 5 km.

Toate traseele au avut caracter de urban-trail, adică străbat drumuri de macadam și poteci de pădure din imediata vecinătate a orașului. Startul și Finish-ul au fost deopotrivă în centrul competițional din Parcul Brătianu – Oradea. Prezent la întrecere, atletul cugirean Vasile Hârjoc (categ+ 60 ani), legitimat la Clubul Sportiv Orășenesc Cugir a urcat pe prima treaptă a podiumului la proba de Semimaraton ( 21 km.) cu timpul de 1oră, 42 min., 50 sec.

,,Pentru mine concursul de la Oradea înseamnă că am debutat în sezonul din acest an cu un rezultat deosebit de bun, care îmi dă multe speranțe pentru competițiile naționale și international care mă așteaptă. Îmi doresc să am performanțe cât mai bune în 2020 sau cel puțin la nivelul anului trecut”, ne-a declarat alergătorul cugirean.

Contantin PREDESCU