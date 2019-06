Apulum Alba Iulia, producător de articole din porţelan și unul dintre furnizorii IKEA, şi-a dublat profitul în 2018, la 3,3 milioane lei

Apulum Alba Iulia, producător de articole din porţelan, a terminat anul 2018 cu un profit net de 3,3 milioane de lei (peste 700.000 de euro), de peste două ori mai mare decât rezultatul din anul anterior, arată datele de la Ministerul Finanţelor.

În plus, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 160 de milioane de lei (35 mil. euro), mai mare cu 5% faţă de anul precedent. Ca nivel al businessului acesta este cel mai bun an din istoria companiei care exportă peste 90% din producţia fabricii din Alba Iulia, conform celor mai recente date.

Fondata in anul 1970 in orasul Alba Iulia, Apulum S.A. este cel mai mare producator de portelan din Romania, cu o productie diversificata: portelan menaj si hotelier, obiecte decorative, bibelouri.

Transformarile petrecute in timp, politica intensa de retehnologizare si restructurare, au determinat schimbari importante in structura managementului si a productiei, astfel ca SC Apulum SA a devenit leader in productia de portelan din Europa si alte continente.

