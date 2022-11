Aproape jumătate dintre șoferi spun că au fost agresați verbal în trafic, însă doar 16% au recunoscut că au făcut asta: STUDIU

”Sistemul sanitar din România e jale. Dacă nu ai bani sau dacă nu ești cineva, mori”

Creatorul de modă Cătălin Botezatu spune că în România și nu numai, banii cumpără absolut tot. Acesta a vorbit despre perioada în care a avut cancer și e de părere că dacă nu s-ar fi tratat în altă țară, în România ar fi fost mort. Chiar și acum, Bote își face analizele uzuale în Turcia.

„Sistemul sanitar din România e jale, chiar și în spitalele private. Dacă nu ai bani sau dacă nu ești cineva, mori. Cineva spunea că cu bani nu poți cumpăra nimic. Ba da, cu bani poți cumpăra absolut totul!”, a spus Botezatu.

”Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check out complet.

După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă. Specialistul turc mi-a propus să ma supună unui test ecograf foarte performant unde a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită”, a povestit Bote după ce a fost diagnosticat cu cancer.

”M-am operat în România, și aici au descoperit că, de fapt, în spatele apendicului era o tumoră.”

”Mi-au spus că e cancer. Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat, am urmat un tratament care în România încă se face empiric”, a declarat Botezatu.

sursa: stiripesurse.ro