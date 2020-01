APEL UMANITAR pentru Valentin Trif, un tânăr de 20 de ani, din Alba, diagnosticat cu o boală gravă: ”Ajută-mă să mă pot întoarce acasă!”

Valentin Trif are 20 de ani, este din Vidra și suferă de o boală foarte gravă, LEUCEMIE. În prezent, Valentin se află la spitalul Fundeni din București, unde urmează un tratament și unde va face un transplant medular (de celule stem), donatorul fiind sora lui. El are nevoie de fiecare dintre noi pentru a putea să treacă prin această boală. Împreună putem să îl ajutăm să se facă sănătos!

Tânărul a trecut deja prin încercări dure ale vieţii, iar de curând a fost descoperit cu leucemie. În prima parte a anului trecut a rămas atât fără tată, cât şi fără bunicul care l-a crescut.

De curând, el a fost descoperit cu leucemie, astfel că familia, respectiv mama lui şi ceilalţi trei fraţi ai lui, fac tot mai greu faţă cheltuielilor, mai ales că vorbim despre un tratament costisitor.

Astfel că, în continuare, Valentin este pus în situaţia de a spera la o minune.

”Sunt Trif Valentin, am 20 de ani, sunt din Vidra și sufăr de LEUCEMIE. Am fost diagnosticat cu această boală în urmă cu trei luni, iar de atunci sunt tot prin spitale. În luna octombrie am vrut să mă angajez, iar la angajare am urmat procedura de întocmire a analizelor, acesta a fost momentul când medicii au descoperit că ceva nu este în ordine. Până atunci nu am fost bolnav, doar din când în când aveam o stare de oboseală.

De la Medicina Muncii m-au trimis în urgențe la spitalul din Alba Iulia, iar de acolo la București, unde mi s-a dat și diagnosticul de leucemie. De atunci urmez un tratament adecvat pentru această boală, dar starea mea de sănătate este în continuare precară.

La București mi s-a recomandat un transplant de celule stem, prin aceasta existând șanse să îmi revin. Eu fac parte dintr-o familie frumoasă, suntem 4 copii, iar din fericire, o soră este compatibilă cu mine și îmi poate fi donator. Luna aceasta voi face acest transplant aici, la București.

Nu știu cât voi mai sta în spital, aceasta depinde de cum mă voi simți după transplant. Îmi doresc din tot sufletul să mă reîntorc acasă, să fiu din nou sănătos, dar nu știu când se va întâmpla acest lucru.

Deoarece timpul petrecut în spital este lung, cheltuielile personale aferente spitalizării sunt foarte mari pentru familia mea, am nevoie de tine și te rog, ajută-mă! Ajută-mă să mă pot întoarce acasă!”

