Antonia Ciulea (Student Sport Alba Iulia) convocată la echipa României Under 19 de fotbal feminin

Student Sport Alba Iulia se mândrește cu faptul că jucătoarea Antonia Ciulea a fost convocată la naționala de fotbal feminin Under 19 a României, o premieră pentru formația din Cetatea Marii Uniri.

Reprezentativa “tricoloră” are prevăzut un stagiu de pregătire, în perioada 6-10 decembrie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, reunirea fiind vineri, 6 decembrie, la ora 12.00.

Antonia Ciulea este una dintre jucătoarele promițătoare ale formației Student Sport Alba Iulia și evoluează ca mijlocaș dreapta sau atacant. De o săptămână fotbalista în vârstă de 18 ani, originară din județul Alba, legitimată de două sezoane la clubul albaiulian, se pregătește cu o echipă de Liga 1, fiind de așteptat ca în această iarnă să facă pasul spre elită, profitând de faptul că pe prima scenă este obligatorie folosirea unei junioare pe tot parcursul meciului.

“Este o onoare pentru un club așa tânăr ca al nostru să se bucure de o asemenea convocare la lotul național. Pasiunea cu care muncim în fotbalul feminin începe să dea roade”, a transmis antrenorul Cătălin Costea. Student Sport Alba Iulia are un start excelent de sezon, conducând detașat în seria din Liga a 3-a, cu 9 puncte, ajungând și în optimile de finală ale Cupei României. În plus, echipa de fotbal feminin din Cetatea Marii Uniri va fi angrenată într-o altă competiție, Liga 1 Acerbis de futsal, intențiile fiind unele serioase. Activitatea la acest nivel a debutat în 2018, cu prezența la diverse turnee feminine. Evoluând începând din această toamnă, în premieră, în Liga a 3-a, Student Sport Alba Iulia are și o grupă de junioare Under 13 la nivel național, iar în momentul de față echipa mai participă la Interliga Națională, la 4 categorii de vârstă.